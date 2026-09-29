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Política

Luis Galarreta amenaza al Congreso por facultades: “Hemos mantenido paciencia democrática hasta el momento”

En medio de un predictamen que recomienda no aprobar el pedido de facultades, el premier Luis Galarreta instó a los parlamentarios a "recapacitar" y "superar" la contienda electoral.

Luis Galarreta amenaza al Congreso por facultades: “Hemos mantenido paciencia democrática hasta el momento”
Luis Galarreta amenaza al Congreso por facultades: “Hemos mantenido paciencia democrática hasta el momento”Foto: Andina
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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, demandó a las bancadas parlamentarias aprobar el pedido de facultades y "superar la elección". Las declaraciones del jefe de Gabinete se dieron en el marco de un predictamen desfavorable de la Comisión de Constitución.

"Les pido dar la batalla política, porque más allá de los extremos y los radicales que ya presentan una moción o un dictamen negando las facultades, yo creo que hay bancadas que van a estar a la altura (...), ojalá puedan recapacitar, porque nosotros hemos mantenido paciencia democrática y una actitud republicana hasta el momento".

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Además, el primer ministro sostuvo que el rechazo a la delegación de facultades no representa una negativa a la gestión de Keiko Fujimori, sino un perjuicio a la ciudadanía.

Predictamen que rechaza pedido de facultades

El documento de 205 páginas elaborado por la Comisión de Constitución —presidida por Juntos por el Perú— recomienda no otorgar las facultades para dictar normas con rango de ley durante un periodo de 120 días calendario.

El análisis concluye que el Ejecutivo no logró fundamentar la urgencia constitucional para legislar de manera directa.

El pedido gubernamental abarca un paquete de ocho áreas: seguridad, migración, micro y pequeñas empresas (pymes), empleo, impuestos y vivienda.

No obstante, la mesa de trabajo parlamentaria consideró que las materias presentadas son demasiado amplias, carecen de precisión y no cumplen con los requisitos de la Carta Magna, sumándose así a la postura de otras cinco comisiones de la Cámara de Diputados que previamente emitieron pronunciamientos en contra.

Se tiene previsto que la Comisión de Constitución sesione entre este martes y miércoles para debatir y someter a votación el predictamen de archivo.

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