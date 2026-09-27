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Visita del papa León XIV generará hasta US$ 100 millones: hoteles en regiones ya registran lleno total

La capacidad hotelera en Cusco, Chiclayo y Pucallpa es limitada, lo que podría complicar el alojamiento. Las actividades del papa León XIV, que serán gratuitas, atraerán a unos tres millones de personas durante el evento.

Se espera la llegada de 250.000 a 300.000 turistas internacionales, principalmente de países como Chile, Bolivia y Colombia, en un evento que movilizará a tres millones de personas.
Se espera la llegada de 250.000 a 300.000 turistas internacionales, principalmente de países como Chile, Bolivia y Colombia, en un evento que movilizará a tres millones de personas.Foto: Andina/Composición LR
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La visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026, podría generar entre US$80 millones y US$100 millones para el sector turismo, según una estimación de Fredy Gamarra, gerente general de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú). Las actividades del pontífice también movilizarían a cerca de tres millones de personas.

La llegada del Santo Padre contempla actividades en Lima, Cusco, Chiclayo y Pucallpa, además de una importante presencia de visitantes extranjeros. Gamarra estimó que alrededor de 250.000 turistas internacionales llegarían al país por esta visita y señaló que la cifra podría alcanzar los 300.000. Los ciudadanos de Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina figuran entre los visitantes esperados.

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Visita del papa León XIV movilizará a millones de personas y atraerá turistas de varios países

La estimación económica depende, entre otros factores, del gasto que realicen los visitantes durante su permanencia en el país. De acuerdo con Gamarra, quienes lleguen al Perú no necesariamente permanecerán solo una noche, por lo que el alojamiento, la alimentación y otros servicios turísticos formarían parte del movimiento generado durante noviembre.

A ello se suma la realización del evento '50 Best Restaurants' en Perú, programado para noviembre y desarrollado por primera vez en el país. Las actividades del papa León XIV serán gratuitas y no requerirán el pago de entradas, mientras que la cantidad de personas que se movilizarían durante su visita ha sido estimada en aproximadamente tres millones.

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Cusco, Chiclayo y Pucallpa enfrentan una menor capacidad hotelera ante llegada de visitantes

La capacidad de alojamiento representa otro de los aspectos señalados por Ahora Perú. Mientras Lima dispone de una mayor oferta hotelera, en Cusco, Chiclayo y Pucallpa la disponibilidad es más limitada. Gamarra indicó que algunos hoteles ya se encuentran copados por la visita del pontífice y recomendó recurrir a establecimientos y servicios turísticos formales.

La llegada del papa ocurre mientras el turismo receptivo peruano continúa su recuperación. Según los datos citados del Mincetur, el país recibió 4,4 millones de turistas internacionales en 2019 y 3,4 millones en 2025. En ingresos por turismo receptivo, pasó de US$4.704 millones en 2019 a US$5.350 millones en 2025. Gamarra señaló que algunos destinos, como Cusco, están cerca de recuperar sus niveles previos a la pandemia, mientras que otros aún no alcanzan esas cifras.

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