Intervención permitió capturar al presunto cabecilla de la banda y a una mujer implicada en el hecho.

Intervención permitió capturar al presunto cabecilla de la banda y a una mujer implicada en el hecho. Foto: Mininter

Tras un trabajo de inteligencia operativa, agentes de la Policía Nacional del Perú detuvieron en flagrancia delictiva a dos presuntos integrantes de la banda criminal Los Andy de Huaycán tras cobrar S/20.000 producto de una extorsión cometida contra el propietario de un grifo en el distrito de Ate, según informó el Ministerio del Interior (Mininter).

Los detenidos fueron identificados como Abel Eusebio Rojas (43), alias 'Loco Abel' o 'Cosho', señalado como presunto cabecilla de la banda, y Maricielo Alejandro Roque (32), alias 'Mary', quienes fueron intervenidos en la intersección de las avenidas Horacio Zevallos y Primero de Mayo, en la asociación de vivienda Las Praderas de Pariachi, luego de recibir el dinero exigido ilícitamente.

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Dinero cobrado por extorsión fue recuperado por agentes

Durante el operativo, los efectivos de la PNP recuperaron los S/20.000 que acababan de ser cobrados a una víctima e incautaron tres teléfonos celulares y un vehículo registrado a nombre de uno de los intervenidos.

En tanto, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias y profundizar las investigaciones por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión agravada y otros ilícitos que pudieran determinarse durante el proceso.

Organización criminal estaría dedicada a extorsionar grifos en Ate

La operación estuvo a cargo de efectivos de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Divinext - Dirincri), con apoyo de la Dirección General de Inteligencia del Mininter (Digimin).

De acuerdo con las primeras diligencias, la banda criminal habría estado dedicada a extorsionar establecimientos comerciales de venta de combustibles en la zona de Huaycán, utilizando amenazas para exigir el pago de dinero.