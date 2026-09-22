PRONIS coordina inspección para avanzar hacia puesta en funcionamiento del Hospital Antonio Lorena

El Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) coordina la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones del nuevo Hospital Antonio Lorena III-1. Foto: difusión.

El Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) coordina la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones del nuevo Hospital Antonio Lorena III-1. Foto: difusión.

El Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) del Ministerio de Salud coordina con la Municipalidad Distrital de Santiago la realización, en los próximos días, de la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) del nuevo Hospital Antonio Lorena III-1.

Esta inspección permitirá verificar las condiciones del establecimiento y constituye uno de los requisitos para avanzar hacia su puesta en funcionamiento.

Como parte de esta etapa, el PRONIS realiza el seguimiento de los aspectos técnicos y administrativos necesarios para atender los requerimientos previos a la inspección y continuar con el proceso de entrega.

De manera paralela, se desarrollan pruebas operativas, el comisionamiento de los equipos y la capacitación del personal que estará a cargo de los diferentes servicios. Estas actividades permiten comprobar el funcionamiento de los ambientes, sistemas y equipamiento antes del inicio de operaciones.

La inspección verificará las condiciones del hospital, un paso necesario para su puesta en funcionamiento. Foto: difusión.

Estos temas fueron revisados durante una mesa de trabajo realizada en Cusco y encabezada por el gobernador regional, Werner Salcedo Álvarez, con participación de representantes del PRONIS, el Gobierno Regional del Cusco, la Municipalidad Distrital de Santiago, el Hospital Antonio Lorena y la empresa contratista.

El PRONIS mantiene el seguimiento permanente de las actividades pendientes y la coordinación con las instituciones involucradas, con el objetivo de avanzar hacia la entrega del Hospital Antonio Lorena en las condiciones requeridas y contribuir a su próxima puesta en funcionamiento en beneficio de la población cusqueña.