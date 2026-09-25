¿Quieres hacer más repeticiones en el gimnasio? Un estudio descubrió que oler chocolate antes de entrenar podría ser suficiente

Un estudio de la Universidad Malaya revela que oler chocolate negro podría mejorar el rendimiento en ejercicios de fuerza, aumentando las repeticiones. | Foto: Composición LR | Magnific

Un estudio de la Universidad Malaya revela que oler chocolate negro podría mejorar el rendimiento en ejercicios de fuerza, aumentando las repeticiones. | Foto: Composición LR | Magnific

¿Y si para hacer más repeticiones en el gimnasio no hiciera falta comer nada? Un estudio de la Universidad Malaya encontró que oler chocolate antes y durante el ejercicio podría mejorar el rendimiento en determinados ejercicios de fuerza.

El experimento comparó el efecto del aroma de chocolate negro, chocolate con leche y agua en 23 hombres jóvenes y moderadamente entrenados. Los resultados fueron llamativos: quienes olieron chocolate negro realizaron, en promedio, 18 repeticiones más que cuando olieron agua.

Oler chocolate podría cambiar el rendimiento durante el ejercicio

Los participantes realizaron ejercicios de extensión de piernas después de permanecer 10 horas en ayunas. En diferentes sesiones tuvieron que oler chocolate negro con 90% de cacao, chocolate con leche con 60% de cacao o agua antes del ejercicio y entre las series.

Cuando olieron chocolate negro, los voluntarios hicieron una media de 18 repeticiones adicionales frente al agua. El chocolate con leche también produjo un efecto, aunque menor: permitió realizar unas nueve repeticiones más en promedio.

Los científicos todavía no saben exactamente por qué ocurre

Los investigadores creen que el aroma del chocolate podría activar mecanismos relacionados con la saciedad, las emociones y la motivación. El chocolate negro estuvo asociado con una mayor sensación de saciedad, mientras que el chocolate con leche fue percibido como un olor más agradable.

Sin embargo, los resultados deben interpretarse con cautela. El estudio solo incluyó a 23 hombres jóvenes y no analizó directamente la actividad cerebral ni las hormonas, por lo que todavía no se puede confirmar que oler chocolate sea realmente una estrategia para mejorar el rendimiento físico.