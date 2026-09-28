Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Primera procesión del Señor de los Milagros: horario, ruta y calles cerradas este 3 de octubre

El Cristo de Pachacamilla iniciará su recorrido este sábado al mediodía desde el Santuario de las Nazarenas. La procesión atravesará avenidas y jirones del Centro de Lima, donde habrá restricciones temporales al tránsito vehicular.

Señor de los Milagros 2026: Conoce la ruta de la primera procesión y las calles cerradas
Señor de los Milagros 2026: Conoce la ruta de la primera procesión y las calles cerradasFoto: La República
Por
google iconLa República en Google

La primera procesión del Señor de los Milagros se realizará este sábado 3 de octubre, desde las 12.00 p. m., con la salida de las sagradas andas del Santuario de las Nazarenas. El recorrido marcará el inicio de las cinco jornadas procesionales de 2026, bajo el lema Con el Señor de los Milagros y León, abramos el corazón.

El Cristo Moreno avanzará por la avenida Tacna, avenida Emancipación, jirón Chancay y jirón Conde de Superunda. Luego retornará por la avenida Tacna hasta el Santuario de las Nazarenas, donde culminará su primera salida. Durante el trayecto, la imagen recibirá el homenaje de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas.

Video destacado

TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Puedes ver

Paro de transportistas: exigen medidas ante alza de combustibles y anuncian clases virtuales en Tacna

lr.pe

¿Cuál será la ruta de la primera procesión y qué calles estarán cerradas?

Señor de los Milagros

Primer recorrido del Señor de los Milagros.

El desplazamiento de las andas generará restricciones temporales al tránsito vehicular en las vías comprendidas en el recorrido, principalmente en la avenida Tacna, avenida Emancipación, jirón Chancay y jirón Conde de Superunda. La Policía Nacional y las autoridades de transporte regularán la circulación conforme avance la procesión.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) podrá disponer modificaciones temporales en los servicios de transporte público que circulan por estas calles. Por ello, los usuarios deberán revisar los comunicados oficiales de la entidad antes de trasladarse por el Centro de Lima.

Puedes ver

Senamhi advierte lluvias excepcionales en la costa norte por fenómeno El Niño que superan niveles de 1997 y anticipan temporada intensa

lr.pe

¿Cuáles serán las fechas y rutas de las siguientes procesiones?

El calendario de 2026 contempla otras cuatro salidas procesionales durante octubre y noviembre. Estas son las fechas y principales vías que recorrerá el Cristo de Pachacamilla:

Domingo 18 de octubre: segundo recorrido

El Señor de los Milagros partirá por la avenida Tacna, jirón Ica y jirón de la Unión hasta ingresar a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal.

Después continuará por los jirones Carabaya y Ucayali, la avenida Abancay y el jirón Junín, donde recibirá el homenaje del Congreso de la República. La procesión seguirá por los jirones Huanta, Áncash y Maynas, antes de retornar al jirón Junín y llegar a la Iglesia del Carmen de Lima, donde las andas pernoctarán.

Lunes 19 de octubre: tercer recorrido

La imagen saldrá de la Iglesia del Carmen y avanzará por los jirones Huánuco, Puno y Antonio Bazo, con ingreso al Hospital Dos de Mayo. Luego continuará por el jirón Antonio Bazo, avenida Grau y otras vías hasta llegar al Hospital Guillermo Almenara.

El recorrido proseguirá por la avenida Grau, avenida Nicolás de Piérola, avenida Abancay, jirón Leticia, avenida Zavala Loayza, jirón Miguel Aljovín y avenida Paseo de la República, donde ingresará al Palacio de Justicia. Finalmente, bordeará la Plaza San Martín y seguirá por las avenidas Nicolás de Piérola y Tacna hasta retornar al Santuario de las Nazarenas.

Miércoles 28 de octubre: cuarto recorrido

El Cristo Moreno saldrá del Santuario de las Nazarenas y recorrerá la avenida Tacna, avenida Nicolás de Piérola, jirón Cañete y avenida Alfonso Ugarte, donde ingresará al Hospital Arzobispo Loayza para llevar su bendición a los enfermos.

Después retomará la avenida Alfonso Ugarte y continuará por la avenida Venezuela, jirón Varela, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega. Finalmente, ingresará a la avenida Tacna para retornar al Santuario de las Nazarenas.

Domingo 1 de noviembre: quinto y último recorrido

La última procesión del año seguirá por la avenida Tacna, jirón Callao, jirón Chancay y avenida Emancipación. Las andas retornarán por la avenida Tacna hasta ingresar al Monasterio de las Nazarenas, donde culminará el programa procesional de 2026.

¿Qué horarios tendrán las misas y las visitas al Señor de los Milagros?

Durante octubre, las misas televisadas que anteriormente se celebraban en la Catedral de Lima tendrán como escenario el Santuario de las Nazarenas los domingos 4, 11, 18 y 25 de octubre.

El Arzobispado de Lima también anunció el retorno de las 'Meditaciones Nocturnas en el Mes Morado', un espacio de reflexión que se difundirá diariamente a las 9.00 p. m. mediante su página web y redes sociales.

El Santuario de las Nazarenas abrirá sus puertas desde el domingo 4 hasta el sábado 31 de octubre, minutos antes de las 6.00 a. m., y permanecerá disponible hasta culminar la misa de las 9.00 p. m. Las confesiones se realizarán en la Capilla de la Reconciliación, de 8.00 a. m. a 7.00 p. m.

El domingo 4 de octubre, debido a las Elecciones Regionales y Municipales, las misas comenzarán desde las 5.00 p. m. Los fieles podrán ingresar a venerar al Señor de los Milagros del 5 al 31 de octubre, entre las 2.30 p. m. y las 4.00 p. m.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Zunini a Colchado tras oponerse a la censura del ministro del Interior: "No hay reforma policial en marcha, solo cambios de escritorio"

¿Ya no son amigos? Giacomo Benavides deja de seguir a ‘Ñengo’ Onetto en Instagram tras acusaciones de bullying

Corte de Lambayeque conmemora el Día del Himno Nacional del Perú con ceremonia protocolar

Sociedad

Máncora: intensa lluvia de 20 minutos provoca aniegos y afecta tránsito en la Panamericana Norte

Temblor hoy en Perú, lunes 28 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Mototaxista muere acribillado en Comas: sicarios lo siguieron y abrieron fuego cerca a su casa

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Zunini a Colchado tras oponerse a la censura del ministro del Interior: "No hay reforma policial en marcha, solo cambios de escritorio"

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

Construyendo un camino hacia la paz: Trabajando juntos para lograr el retorno de los niños ucranianos, los civiles detenidos y los prisioneros de guerra