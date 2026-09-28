Primera procesión del Señor de los Milagros: horario, ruta y calles cerradas este 3 de octubre

Señor de los Milagros 2026: Conoce la ruta de la primera procesión y las calles cerradas

Señor de los Milagros 2026: Conoce la ruta de la primera procesión y las calles cerradas Foto: La República

La primera procesión del Señor de los Milagros se realizará este sábado 3 de octubre, desde las 12.00 p. m., con la salida de las sagradas andas del Santuario de las Nazarenas. El recorrido marcará el inicio de las cinco jornadas procesionales de 2026, bajo el lema Con el Señor de los Milagros y León, abramos el corazón.

El Cristo Moreno avanzará por la avenida Tacna, avenida Emancipación, jirón Chancay y jirón Conde de Superunda. Luego retornará por la avenida Tacna hasta el Santuario de las Nazarenas, donde culminará su primera salida. Durante el trayecto, la imagen recibirá el homenaje de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas.

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¿Cuál será la ruta de la primera procesión y qué calles estarán cerradas?

Primer recorrido del Señor de los Milagros.

El desplazamiento de las andas generará restricciones temporales al tránsito vehicular en las vías comprendidas en el recorrido, principalmente en la avenida Tacna, avenida Emancipación, jirón Chancay y jirón Conde de Superunda. La Policía Nacional y las autoridades de transporte regularán la circulación conforme avance la procesión.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) podrá disponer modificaciones temporales en los servicios de transporte público que circulan por estas calles. Por ello, los usuarios deberán revisar los comunicados oficiales de la entidad antes de trasladarse por el Centro de Lima.

¿Cuáles serán las fechas y rutas de las siguientes procesiones?

El calendario de 2026 contempla otras cuatro salidas procesionales durante octubre y noviembre. Estas son las fechas y principales vías que recorrerá el Cristo de Pachacamilla:

Domingo 18 de octubre: segundo recorrido

El Señor de los Milagros partirá por la avenida Tacna, jirón Ica y jirón de la Unión hasta ingresar a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal.

Después continuará por los jirones Carabaya y Ucayali, la avenida Abancay y el jirón Junín, donde recibirá el homenaje del Congreso de la República. La procesión seguirá por los jirones Huanta, Áncash y Maynas, antes de retornar al jirón Junín y llegar a la Iglesia del Carmen de Lima, donde las andas pernoctarán.

Lunes 19 de octubre: tercer recorrido

La imagen saldrá de la Iglesia del Carmen y avanzará por los jirones Huánuco, Puno y Antonio Bazo, con ingreso al Hospital Dos de Mayo. Luego continuará por el jirón Antonio Bazo, avenida Grau y otras vías hasta llegar al Hospital Guillermo Almenara.

El recorrido proseguirá por la avenida Grau, avenida Nicolás de Piérola, avenida Abancay, jirón Leticia, avenida Zavala Loayza, jirón Miguel Aljovín y avenida Paseo de la República, donde ingresará al Palacio de Justicia. Finalmente, bordeará la Plaza San Martín y seguirá por las avenidas Nicolás de Piérola y Tacna hasta retornar al Santuario de las Nazarenas.

Miércoles 28 de octubre: cuarto recorrido

El Cristo Moreno saldrá del Santuario de las Nazarenas y recorrerá la avenida Tacna, avenida Nicolás de Piérola, jirón Cañete y avenida Alfonso Ugarte, donde ingresará al Hospital Arzobispo Loayza para llevar su bendición a los enfermos.

Después retomará la avenida Alfonso Ugarte y continuará por la avenida Venezuela, jirón Varela, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega. Finalmente, ingresará a la avenida Tacna para retornar al Santuario de las Nazarenas.

Domingo 1 de noviembre: quinto y último recorrido

La última procesión del año seguirá por la avenida Tacna, jirón Callao, jirón Chancay y avenida Emancipación. Las andas retornarán por la avenida Tacna hasta ingresar al Monasterio de las Nazarenas, donde culminará el programa procesional de 2026.

¿Qué horarios tendrán las misas y las visitas al Señor de los Milagros?

Durante octubre, las misas televisadas que anteriormente se celebraban en la Catedral de Lima tendrán como escenario el Santuario de las Nazarenas los domingos 4, 11, 18 y 25 de octubre.

El Arzobispado de Lima también anunció el retorno de las 'Meditaciones Nocturnas en el Mes Morado', un espacio de reflexión que se difundirá diariamente a las 9.00 p. m. mediante su página web y redes sociales.

El Santuario de las Nazarenas abrirá sus puertas desde el domingo 4 hasta el sábado 31 de octubre, minutos antes de las 6.00 a. m., y permanecerá disponible hasta culminar la misa de las 9.00 p. m. Las confesiones se realizarán en la Capilla de la Reconciliación, de 8.00 a. m. a 7.00 p. m.

El domingo 4 de octubre, debido a las Elecciones Regionales y Municipales, las misas comenzarán desde las 5.00 p. m. Los fieles podrán ingresar a venerar al Señor de los Milagros del 5 al 31 de octubre, entre las 2.30 p. m. y las 4.00 p. m.