Corte de Lambayeque conmemora el Día del Himno Nacional del Perú con ceremonia protocolar

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque conmemorará este lunes 28 de setiembre el Día del Himno Nacional del Perú, fecha establecida mediante la Ley N.° 32565 con la finalidad de fortalecer y reafirmar la identidad nacional, así como el sentido de orgullo y pertenencia a la nación mediante la difusión de este importante símbolo de la patria.

En este marco, la institución desarrollará una ceremonia protocolar a las 12:00 horas, en el auditorio de la sede Manuel Huangal Naveda, donde se realizará la entonación del Himno Nacional del Perú como expresión de respeto y reconocimiento a uno de los principales símbolos que representa la historia, libertad y unidad de los peruanos.

La ceremonia será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, permitiendo que magistrados, servidores judiciales, usuarios y ciudadanía en general puedan participar de esta significativa fecha.

El 28 de setiembre de 1821 constituye la fecha que da origen a esta conmemoración, pues, de acuerdo con la norma, ese día el Himno Nacional fue interpretado oficialmente por primera vez por la soprano doña Rosa Merino, luego de la prórroga dispuesta por el general don José de San Martín y Matorras para la presentación de las composiciones del concurso de la Marcha Nacional, disposición publicada en la Gaceta de Gobierno del 19 de setiembre de 1821.

La declaratoria dispone que cada 28 de setiembre sea una fecha cívico-patriótica laborable y establece la realización de actos protocolares a las 12:00 horas para la entonación del Himno Nacional, así como actividades orientadas a difundir su importancia histórica como símbolo de unidad y orgullo patrio.

Al respecto, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, César William Bravo Llaque, resalta la importancia de que las instituciones públicas promuevan espacios que permitan recordar y valorar los símbolos patrios, especialmente entre las nuevas generaciones.

“El Himno Nacional representa parte de nuestra historia y de aquello que nos une como peruanos. Conmemorar esta fecha desde la Corte Superior de Justicia de Lambayeque significa reafirmar nuestro respeto por los símbolos de la patria y nuestro compromiso con los valores que nos identifican como nación”, expresó el titular de la Corte de Lambayeque.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque se suma a la conmemoración del Día del Himno Nacional del Perú, promoviendo desde el ámbito institucional una jornada de reflexión y reconocimiento a este símbolo patrio, como expresión de identidad, unidad y orgullo nacional.