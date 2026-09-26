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Sociedad

Dos volquetes con minerales quedan atrapados tras colapso del puente Pampatama en Apurímac

La estructura, en emergencia y con restricción para vehículos pesados, sufrió daños significativos. Residentes cuestionaron a los conductores por la infracción a las normas vigentes.

Las autoridades iniciarán investigaciones para determinar responsabilidades y evaluar la infraestructura restante, mientras se reportan rutas alternas para mitigar el impacto del cierre.
Las autoridades iniciarán investigaciones para determinar responsabilidades y evaluar la infraestructura restante, mientras se reportan rutas alternas para mitigar el impacto del cierre.Foto: Difusión
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El puente Pampatama, ubicado sobre el río Chalhuanca, en la provincia de Aymaraes, Apurímac, colapsó este sábado cuando dos volquetes que transportaban minerales ingresaron a la estructura. El desplome dejó a ambos vehículos atrapados y provocó la interrupción del tránsito por esta vía.

La estructura comunica distintos sectores de Aymaraes con Andahuaylas y su caída afecta el desplazamiento hacia Tintay, Lucre y San Juan de Chacña. Según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), no hubo personas heridas. El puente se encontraba declarado en emergencia y tenía restringido el tránsito de vehículos de carga pesada.

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Puente Pampatama colapsó tras el ingreso simultáneo de dos volquetes con minerales

Los dos volquetes ingresaron de manera simultánea al puente antes de que la estructura cediera. Tras el desplome, ambos quedaron sobre la plataforma dañada, mientras parte de la estructura metálica terminó inclinada hacia el río Chalhuanca. Las imágenes difundidas desde el lugar permitieron observar la magnitud de los daños ocasionados.

La circulación de unidades pesadas estaba prohibida debido a la condición de emergencia del puente. Después del incidente, algunos pobladores increparon a los conductores y trataron de agredirlos por el presunto incumplimiento de la restricción. La determinación de responsabilidades, así como las circunstancias que llevaron al colapso, deberá quedar establecida mediante las investigaciones correspondientes.

La zona, además, ya figuraba en documentos regionales de gestión del riesgo por condiciones de vulnerabilidad. Entre los antecedentes mencionados se encuentran procesos de erosión fluvial y daños en los estribos, aspectos que deberán ser considerados durante la evaluación técnica de la infraestructura.

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Colapso del puente Pampatama interrumpe el tránsito hacia Tintay, Lucre y San Juan de Chacña

El cierre del puente modificó la circulación habitual en esta parte de Apurímac. La conexión directa entre sectores de Aymaraes y Andahuaylas quedó interrumpida, afectando a los habitantes y transportistas que utilizan esta ruta para movilizarse y trasladar productos.

Ante el bloqueo, se comunicaron recorridos alternativos para quienes necesiten desplazarse por la zona. Una de las opciones corresponde a la ruta Colcabamba–Lucre, mientras que otra contempla el trayecto San Juan de Chacña–San Mateo–Antarumi/Cerro Calpeaje.

Las autoridades deberán inspeccionar el área y establecer las medidas de seguridad necesarias antes de permitir nuevamente el paso. La evaluación también permitirá conocer el estado de la infraestructura restante y precisar las causas del desplome.

Por el momento, el tránsito permanece suspendido en el puente Pampatama. La zona deberá mantenerse bajo vigilancia mientras se realizan las labores de evaluación y se determina cómo recuperar la conexión vial afectada por el colapso.

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