Aeropuerto Jorge Chávez: LAP revela que aerolíneas aún no aceptan reducción de la TUUA de transferencia internacional

Juan José Salmón, CEO de LAP, explicó que las conversaciones con el Gobierno y las aerolíneas continúan, aunque sin acuerdo sobre la propuesta de reducción de tarifas.

Juan José Salmón, CEO de LAP, explicó que las conversaciones con el Gobierno y las aerolíneas continúan, aunque sin acuerdo sobre la propuesta de reducción de tarifas. Difusión

La propuesta de Lima Airport Partners (LAP) para reducir la tarifa que pagan los pasajeros en conexión internacional en el aeropuerto Jorge Chávez todavía no consigue el respaldo de las aerolíneas. Juan José Salmón, CEO de LAP, señaló que las conversaciones con el Gobierno y las empresas del sector continúan, pero que hasta ahora no existe una respuesta positiva a la oferta planteada por el operador aeroportuario.

Salmón se refirió al tema durante el WAGA 2026, la Asamblea General Anual de ACI-LAC y ACI World , que se desarrolla en Lima. El ejecutivo explicó que el mercado de conexiones internacionales en el Jorge Chávez está concentrado principalmente en tres aerolíneas y sostuvo que el rechazo a la tarifa no representa una posición conjunta de toda la industria.

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“Entonces no es un reclamo de la industria, es una disposición particular de una línea aérea respecto de una condición que considera, ellos la consideran no adecuada”.

LAP propone bajar la tarifa de US$10,05 a US$6,40

La propuesta de LAP consiste en reducir la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional de US$10,05 a US$6,40 más IGV por pasajero, una rebaja de alrededor de 36%. La iniciativa fue planteada con la condición de que las aerolíneas incorporen el cobro directamente en el precio del boleto, en lugar de trasladar al pasajero la necesidad de realizar un pago adicional durante su conexión.

Para Salmón, el cobro está asociado a los servicios e infraestructura que utiliza el pasajero durante su conexión y no constituye una tarifa creada unilateralmente por LAP. Recordó que su aplicación pasó por un procedimiento regulatorio y que las condiciones para su implementación estaban contempladas desde años atrás en el contrato de concesión.

"A pesar de ese proceso público, las aerolíneas no han aceptado la tarifa". La TUUA de transferencia internacional fue fijada por Ositrán en US$10,05 más IGV. El cobro comenzó a aplicarse en diciembre de 2025 para los pasajeros que realizan conexiones internacionales en Lima.

TUUA: Aerolíneas y Gobierno mantienen conversaciones por el cobro

El director ejecutivo de LAP indicó que la propuesta fue presentada hacia el final del Gobierno anterior y que las reuniones no se han detenido con la nueva administración. Según explicó, el Ministerio de Transportes también ha trasladado la oferta a las aerolíneas.

Sin embargo, el punto de desacuerdo permanece. LAP plantea que la reducción de la tarifa vaya acompañada de su incorporación en el boleto aéreo, mientras que las aerolíneas mantienen su posición frente al cobro de la TUUA de transferencia.

"Y en este momento no hay una respuesta positiva porque la posición de ellos es cero".

El conflicto también está relacionado con la forma en que actualmente se realiza el pago. Los pasajeros que llegan a Lima para continuar su viaje hacia otro destino internacional pueden efectuar la transacción mediante los mecanismos habilitados por el aeropuerto, pero LAP sostiene que lo adecuado sería que el importe forme parte del precio del pasaje.

La propia concesionaria ya había señalado que esta modalidad genera una carga adicional para quienes realizan conexiones, al obligarlos a gestionar el pago durante su paso por el aeropuerto.

Por ahora, las conversaciones entre LAP, el Gobierno y las aerolíneas continúan, aunque Salmón señaló que la propuesta de reducción todavía no ha recibido una respuesta positiva del sector aéreo.