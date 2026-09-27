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Sociedad

Camión con pasajeros se despista y vuelca en la Panamericana Norte: accidente dejó 22 heridos en Áncash

La Fiscalía investiga las causas del siniestro ocurrido en la provincia del Santa, mientras la Policía y Serenazgo brindaron asistencia en el lugar del accidente.

El incidente dejó alrededor de 22 personas heridas, quienes fueron auxiliadas y trasladadas a establecimientos de salud.
El incidente dejó alrededor de 22 personas heridas, quienes fueron auxiliadas y trasladadas a establecimientos de salud. | Composición LR
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Un camión se despistó y volcó en la carretera Panamericana Norte, a la altura del cerro Huaca Partida, en la provincia del Santa, región Áncash. El accidente dejó 22 personas heridas, quienes fueron auxiliadas y trasladadas a establecimientos de salud para recibir atención médica.

El siniestro ocurrió por causas que son materia de investigación. La unidad de carga terminó volcada a un costado de la vía nacional y, según la información preliminar, la mayoría de los pasajeros se encontraba en la carreta del vehículo al momento del accidente.

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Dos heridos presentaban lesiones de consideración

Tras la volcadura, agentes de la Policía Nacional, personal de Serenazgo y transportistas que circulaban por la zona participaron en las labores de auxilio de los afectados.

Entre los heridos se encuentran M.U.H., de 55 años, y S.V.A., de 66 años, ambos naturales de Chimbote, quienes presentaban lesiones de consideración.

Otra persona quedó inconsciente como consecuencia del accidente. Los tres fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote, para recibir atención médica.

El resto de los afectados también fue derivado a establecimientos de salud para evaluar la gravedad de sus lesiones.

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Fiscalía investiga las causas de la volcadura

Hasta el lugar del accidente llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo, quienes brindaron asistencia a las personas afectadas y apoyaron en las labores de emergencia.

Las circunstancias que provocaron el despiste y posterior volcadura del camión todavía no han sido determinadas.

La Fiscalía y agentes de la Comisaría de Samanco están a cargo de las investigaciones para establecer las causas del accidente y determinar las eventuales responsabilidades correspondientes.

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