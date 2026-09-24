FEN: "Si no llueve en mi zona, mi casa está a salvo". Lo que un especialista en construcción quiere que sepas

¿Es cierto que si no llueve en mi zona, mi casa está a salvo del Fenómeno El Niño?

No. El riesgo de que una vivienda se dañe depende menos de su ubicación y más de cómo está construida. No necesitas vivir cerca de un río para que tu casa se inunde: muchas inundaciones ocurren en zonas urbanas por fallas de drenaje y construcción. A eso se suman efectos que golpean incluso donde no llueve, como las altas temperaturas, los huaicos y la humedad.

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) advirtió que El Niño Costero podría prolongarse hasta enero de 2027, y sus efectos no se reducen a la lluvia. Según el Senamhi, las altas temperaturas ya superan los 38 °C en zonas del norte del país, y ese calor intenso también deteriora las viviendas. A esto se suman los huaicos, que afectan incluso a zonas donde no llovió directamente, porque el agua y el lodo bajan desde las partes altas.

¿Por qué una vivienda puede inundarse aunque no llueva cerca?

Desde el punto de vista técnico, la mayoría de inundaciones urbanas dependen de tres factores, no de la cercanía a un río:

Drenaje urbano insuficiente: cuando llueve más de lo que el sistema evacúa, el agua se acumula y baja hacia las zonas más bajas, que suelen ser viviendas.

cuando llueve más de lo que el sistema evacúa, el agua se acumula y baja hacia las zonas más bajas, que suelen ser viviendas. Impermeabilización del suelo: el concreto y el asfalto impiden que el agua se absorba, así que corre por la superficie hasta encontrar por dónde entrar.

el concreto y el asfalto impiden que el agua se absorba, así que corre por la superficie hasta encontrar por dónde entrar. La propia vivienda: techos sin pendiente, encuentros mal sellados o pisos por debajo del nivel de la calle facilitan el ingreso del agua.

¿Qué daños causan el calor y la humedad sin una gota de lluvia?

Corrosión del acero: cuando el fierro queda expuesto a la humedad se oxida, y con el tiempo la corrosión reduce su resistencia y puede debilitar columnas y elementos estructurales.

cuando el fierro queda expuesto a la humedad se oxida, y con el tiempo la corrosión reduce su resistencia y puede debilitar columnas y elementos estructurales. Movimiento del suelo: el terreno se expande con la humedad y se contrae al secarse; si el movimiento no es uniforme aparece un asentamiento diferencial, que se manifiesta con grietas diagonales o puertas que dejan de cerrar.

el terreno se expande con la humedad y se contrae al secarse; si el movimiento no es uniforme aparece un asentamiento diferencial, que se manifiesta con grietas diagonales o puertas que dejan de cerrar. Deterioro por calor y humedad: las altas temperaturas agrietan techos y pinturas, y cerrar por completo los ambientes empeora la humedad, porque impide la circulación del aire y acelera el moho.

¿Cómo proteger tu vivienda aunque no llueva en tu zona?

Asegurar que el techo tenga buena pendiente y canaletas dirigidas al drenaje.

Mantener azoteas, canaletas y desagües despejados.

Sellar encuentros entre techo y muro, grietas y uniones.

Proteger el acero de la intemperie con buen recubrimiento de concreto.

Aplicar pintura reflectante y ventilar los ambientes para controlar calor y humedad.

reflectante y ventilar los ambientes para controlar calor y humedad. Identificar y corregir la causa de una grieta antes de repararla.

Contar con materiales adecuados pueden marcar la diferencia. Foto: difusión.

¿Qué materiales ayudan a proteger la vivienda ante el Fenómeno El Niño?

Contar con los materiales o herramientas adecuados marca la diferencia. Los especialistas recomiendan:

Para impermeabilizar techos: un impermeabilizante como Sikafill Techo o Chema Techo Blanco, que además ayuda a reflejar el calor.

un impermeabilizante como Sikafill Techo o Chema Techo Blanco, que además ayuda a reflejar el calor. Para sellar grietas y encuentros entre muros y techos: un sellador de poliuretano como Sikaflex.

un sellador de poliuretano como Sikaflex. Contra la humedad y el salitre en muros: un tratamiento antisalitre como Chematop.

un tratamiento antisalitre como Chematop. Para encauzar el agua de lluvia: canaletas y tubería de drenaje en PVC.

canaletas y tubería de drenaje en PVC. Para la seguridad eléctrica: un interruptor diferencial, como los de Bticino, que corta la corriente ante una fuga y previene electrocuciones.

Elegir bien estos materiales reduce los riesgos y mejora la capacidad de respuesta de la vivienda frente a las lluvias intensas y las altas temperaturas.

La conclusión de los especialistas es clara: el problema no es solo la lluvia, sino qué tan preparada está una vivienda para enfrentarla. Prepararse antes de la emergencia permite proteger a la familia, reducir los daños en la vivienda y evitar gastos mayores durante la temporada de lluvias.

Este contenido llega gracias a Construye Bien de Sodimac, plataforma que acompaña a las familias con recomendaciones prácticas para identificar riesgos, prevenir daños y reforzar sus viviendas frente al Fenómeno El Niño, para que cada hogar esté mejor preparado antes de que lleguen las lluvias y las altas temperaturas.

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