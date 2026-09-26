El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció la posibilidad de lloviznas en la costa centro y sur del país. De acuerdo con la entidad, el fenómeno se iniciaría desde la madrugada y las primeras horas de la mañana del lunes 28 de septiembre y podría prolongarse hasta la mañana del sábado 3 de octubre.

El organismo explicó que estas condiciones responden al aumento de la humedad y a la cercanía del Anticiclón del Pacífico Sur, factores que propiciarían el ingreso de vientos del sur. Durante ese lapso, se prevé mayor presencia de nubosidad, además de niebla y neblina, junto con lloviznas tanto en áreas cercanas al mar como en sectores más alejados del litoral.

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¿Qué regiones se verán afectadas por lloviznas pronosticadas?

Según Senamhi, las lloviznas alcanzarán zonas de la costa como Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna. Los acumulados de precipitación estimados rondan los 2 mm/día en la costa limeña, hasta 1 mm/día en Ica, cerca de 2 mm/día en Arequipa, y entre 0,5 mm/día y 2 mm/día en Moquegua y Tacna.

La diferencia principal entre la lluvia y la llovizna está en el tamaño de las gotas de agua y en la intensidad con la que descienden. La primera corresponde a una precipitación de gotas relativamente grandes, que caen con mayor fuerza y pueden acumular volúmenes importantes en poco tiempo; en cambio, la llovizna se compone de gotas mucho más pequeñas y finas, que descienden lentamente y suelen generar una sensación persistente de humedad, aunque con menor acumulación de agua.

Una primavera marcada por El Niño Costero

El pronóstico del Senamhi coincide con el inicio de la primavera en el país. La estación comenzó oficialmente el 22 de septiembre, con temperaturas por encima de lo habitual en la costa. El organismo advirtió condiciones muy cálidas en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, con aumentos de hasta 5 °C respecto de los valores normales.

En relación con la posibilidad de precipitaciones durante el próximo mes, el ingeniero Yury Escajadillo, subdirector de Vigilancia Climática del Senamhi, señaló que en octubre podrían presentarse lloviznas aisladas, pero no lluvias. “Podrían haber lloviznas por los vientos favorables del sur, que tienen aire frío. Ello, sumado al agua caliente frente al mar y a la humedad, podrían generar lloviznas, no lo descartamos”, indicó el especialista.