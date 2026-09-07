HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Padres de familia de colegio en Comas denuncian a tesorera por robar más de S/18.000 destinados a fiesta de promoción y casacas de alumnos

Según denunciaron los padres de familia, Maribel Gina Jimpe Santos habría fugado tras dejar de responder llamadas y mensajes desde hace una semana, llevándose el dinero reunido mediante actividades y aportes para la fiesta de promoción.

Los padres han intentando localizar a la extesorera en su hogar, pero se encuentra inubicable y no responde a sus mensajes.
Los padres han intentando localizar a la extesorera en su hogar, pero se encuentra inubicable y no responde a sus mensajes. | Foto: composición LR/Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Más de S/18.000 destinados a cubrir gastos de una promoción escolar son reclamados por 29 padres de familia del colegio San Eulogio, en Comas. Las víctimas señalan a Maribel Gina Jimpe Santos, extesorera del grupo, por no haber entregado ni rendido cuentas sobre el dinero recaudado.

La suma había sido reunida durante varios meses mediante actividades y aportes de los padres. Dicho fondo estaría destinado a diferentes compromisos de los estudiantes, entre ellos la fiesta de promoción y casacas de fin de año, además de otros gastos vinculados con actividades del centro educativo.

TE RECOMENDAMOS

ARRIOLA DEJA CRIMINALIDAD POR LAS NUBES Y CERIMEDO ESTÁ EN TODAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Adulto mayor denuncia a falso obispo por estafarlo con S/1,8 millones y quitarle su casa: presunto sacerdote tiene sentencia por alimentos

lr.pe

Padres de familia cuestionan pagos pendientes y el manejo de los aportes

Las dudas contra Maribel Gina comenzaron cuando un grupo de padres de familia identificaron que algunos de los gastos que habían sido considerados dentro del presupuesto de la promoción todavía no se habían efectuado. Uno de estos pagos correspondía al vestuario de los estudiantes requerido para una actividad por el aniversario del colegio.

Según relató una de las madres a Arriba Mi Gente, dicho monto habría sido asumido finalmente por una profesora, pese a que el dinero ya había sido entregado para cubrir ese concepto. “El vestuario que nosotros hemos cancelado a ella tampoco lo ha pagado. Juega con los sentimientos de los niños haciéndoles probar la casa, pidiendo firmas y al final nunca pagó nada. Ella hasta ahorita no aparece. Hemos ido a su casa por grupos. Unos en la mañana, otros en la tarde y los demás en la noche y nada”, sentenció.

PUEDES VER: Asesinan al hermano del alcalde de Pataz frente a un restaurante en Trujillo

lr.pe
A pesar de las constantes visitas al domicilio de la extesorera, los padres no han logrado contactarla, y su entorno confirma que abandonó el lugar sin dar explicaciones sobre el dinero recaudado.

A pesar de las constantes visitas al domicilio de la extesorera, los padres no han logrado contactarla, y su entorno confirma que abandonó el lugar sin dar explicaciones sobre el dinero recaudado.

Tesorera dejó de responder y familiares desconocen su paradero

Tras conocer los hechos, un grupo de padres de familia acudió a la vivienda de Jimpe Santos en Comas para exigir la rendición de cuentas del dinero reunido para la promoción escolar. Sin embargo, los afectados no hallaron a la mujer, quien permanece inubicable y sin responder llamadas ni mensajes desde la semana pasada.

Durante la visita, el hermano de la acusada confirmó que ella abandonó el inmueble días atrás y aseguró desconocer su paradero. A la controversia se sumó el testimonio de la exsuegra de Jimpe Santos, quien reveló haberle prestado dinero sin intereses en el pasado para saldar deudas vinculadas a préstamos informales.

Hasta el momento, no se ha obtenido el descargo de la extesorera ni mayores declaraciones de su entorno

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Pasajera denuncia que trabajador del aeropuerto Jorge Chávez le robó S/300 vía Yape tras darle su celular para verificar su tarjeta de embarque

Pasajera denuncia que trabajador del aeropuerto Jorge Chávez le robó S/300 vía Yape tras darle su celular para verificar su tarjeta de embarque

LEER MÁS
Adulto mayor denuncia a falso obispo por estafarlo con S/1,8 millones y quitarle su casa: presunto sacerdote tiene sentencia por alimentos

Adulto mayor denuncia a falso obispo por estafarlo con S/1,8 millones y quitarle su casa: presunto sacerdote tiene sentencia por alimentos

LEER MÁS
Naldy Saldaña se quiebra al volver a ver las imágenes de los tocamientos que sufrió de César Chávez: “Hoy tuve miedo”

Naldy Saldaña se quiebra al volver a ver las imágenes de los tocamientos que sufrió de César Chávez: “Hoy tuve miedo”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025