Los padres han intentando localizar a la extesorera en su hogar, pero se encuentra inubicable y no responde a sus mensajes. | Foto: composición LR/Difusión

Los padres han intentando localizar a la extesorera en su hogar, pero se encuentra inubicable y no responde a sus mensajes. | Foto: composición LR/Difusión

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Más de S/18.000 destinados a cubrir gastos de una promoción escolar son reclamados por 29 padres de familia del colegio San Eulogio, en Comas. Las víctimas señalan a Maribel Gina Jimpe Santos, extesorera del grupo, por no haber entregado ni rendido cuentas sobre el dinero recaudado.

La suma había sido reunida durante varios meses mediante actividades y aportes de los padres. Dicho fondo estaría destinado a diferentes compromisos de los estudiantes, entre ellos la fiesta de promoción y casacas de fin de año, además de otros gastos vinculados con actividades del centro educativo.

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Padres de familia cuestionan pagos pendientes y el manejo de los aportes

Las dudas contra Maribel Gina comenzaron cuando un grupo de padres de familia identificaron que algunos de los gastos que habían sido considerados dentro del presupuesto de la promoción todavía no se habían efectuado. Uno de estos pagos correspondía al vestuario de los estudiantes requerido para una actividad por el aniversario del colegio.

Según relató una de las madres a Arriba Mi Gente, dicho monto habría sido asumido finalmente por una profesora, pese a que el dinero ya había sido entregado para cubrir ese concepto. “El vestuario que nosotros hemos cancelado a ella tampoco lo ha pagado. Juega con los sentimientos de los niños haciéndoles probar la casa, pidiendo firmas y al final nunca pagó nada. Ella hasta ahorita no aparece. Hemos ido a su casa por grupos. Unos en la mañana, otros en la tarde y los demás en la noche y nada”, sentenció.

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A pesar de las constantes visitas al domicilio de la extesorera, los padres no han logrado contactarla, y su entorno confirma que abandonó el lugar sin dar explicaciones sobre el dinero recaudado.

Tesorera dejó de responder y familiares desconocen su paradero

Tras conocer los hechos, un grupo de padres de familia acudió a la vivienda de Jimpe Santos en Comas para exigir la rendición de cuentas del dinero reunido para la promoción escolar. Sin embargo, los afectados no hallaron a la mujer, quien permanece inubicable y sin responder llamadas ni mensajes desde la semana pasada.

Durante la visita, el hermano de la acusada confirmó que ella abandonó el inmueble días atrás y aseguró desconocer su paradero. A la controversia se sumó el testimonio de la exsuegra de Jimpe Santos, quien reveló haberle prestado dinero sin intereses en el pasado para saldar deudas vinculadas a préstamos informales.

Hasta el momento, no se ha obtenido el descargo de la extesorera ni mayores declaraciones de su entorno

