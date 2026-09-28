Corte del Santa sensibiliza a universitarios sobre hombres víctimas de violencia familiar

En el marco de las actividades del eje Género de la Comisión Distrital de Justicia en tu Comunidad, la Corte del Santa desarrolló la charla “El hombre como sujeto pasivo en los procesos de violencia familiar”, dirigida a estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de Agronomía de la Universidad Nacional del Santa.

La exposición estuvo a cargo de la magistrada Duany Carrasco Guevara, jueza del Tercer Juzgado de Violencia Familiar, quien abordó las distintas formas en que los hombres pueden ser víctimas de violencia familiar dentro del entorno familiar, así como las dificultades que pueden enfrentar para reconocer esta situación y buscar ayuda.

La actividad, impulsada por el eje Género a cargo de la magistrada Doris Mariella Serrano Goicochea, tuvo como propósito sensibilizar a los futuros profesionales sobre la importancia de identificar y atender toda situación de violencia familiar desde una perspectiva objetiva, sin prejuicios ni estereotipos de género.

Al respecto, la magistrada explicó que aún persisten ideas sociales que relacionan la masculinidad con la fortaleza, la autosuficiencia o la obligación de “aguantar” determinadas situaciones, lo que puede generar vergüenza, temor a ser cuestionados o incluso desconfianza al momento de solicitar ayuda.

Estos estereotipos pueden contribuir a que algunos hombres tengan dificultades para reconocerse como víctimas, desconozcan los mecanismos de protección existentes o decidan no denunciar los hechos de violencia.

Durante la jornada también se resaltó que reconocer al hombre como posible víctima de violencia familiar no significa desconocer la realidad de la violencia que afecta mayoritariamente a las mujeres, sino reafirmar que toda persona que atraviesa una situación de violencia tiene derecho a ser escuchada, recibir orientación y acceder a los mecanismos de protección y justicia correspondientes.