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Colegio Fe y Alegría en Comas suspende clases presenciales tras amenaza extorsiva de tiroteo contra alumnos y docentes

La institución comunicó la amenaza a la Policía Nacional del Perú (PNP), que investiga el origen de la carta y trabaja en la identificación de sus responsables. Se solicita mayor vigilancia.

Padres y docentes del colegio Fe y Alegría piden mayor vigilancia en el exterior del colegio, que forma parte de la red educativa orientada a sectores vulnerables en el país.
Padres y docentes del colegio Fe y Alegría piden mayor vigilancia en el exterior del colegio, que forma parte de la red educativa orientada a sectores vulnerables en el país. | Foto: composición LR
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El colegio Fe y Alegría N.° 10 de Collique, en el distrito de Comas, suspendió las clases presenciales programadas para mañana 10 de septiembre después de recibir una carta extorsiva que amenaza con un posible tiroteo contra estudiantes, docentes y trabajadores. El documento fue entregado a la dirección del plantel y contiene referencias a integrantes de la comunidad educativa y sus familiares.

Frente a esta situación, la institución dispuso que las actividades académicas se desarrollen de manera virtual mientras se implementan las medidas de seguridad correspondientes. La amenaza ya fue comunicada a la Policía Nacional del Perú (PNP), que investiga la procedencia de la carta y trabaja en la identificación de los responsables. Padres y docentes, por su parte, solicitaron mayor vigilancia en los exteriores del colegio.

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Carta amenaza con un posible ataque armado dentro del colegio Fe y Alegría N.° 10 de Comas

La carta extorsiva fue atribuida por sus propios autores a un grupo criminal que se identifica como “Los nuevos de la zona”. En el documento se exige al colegio atender sus requerimientos y se advierte que, de no hacerlo, podrían producirse ataques contra miembros de la comunidad educativa.

Entre los datos mencionados en la comunicación figuran referencias a docentes de ambos turnos, personal auxiliar y familiares de trabajadores. La divulgación de información relacionada con profesores y empleados del plantel incrementó la preocupación dentro de la institución, debido a que los autores también aseguran tener identificados a estudiantes y personas cercanas a ellos.

El mensaje plantea además un escenario de violencia dentro de las aulas y advierte sobre la presencia de alumnos armados. Las diligencias también buscan verificar la información consignada en el documento.

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La intimidación está atribuida a un grupo criminal y menciona a docentes, auxiliares y familiares, generando preocupación entre padres y profesores por la seguridad en la institución.

La intimidación está atribuida a un grupo criminal y menciona a docentes, auxiliares y familiares, generando preocupación entre padres y profesores por la seguridad en la institución.

Colegio de Collique pasa a clases virtuales mientras Policía investiga el origen de las amenazas

Como respuesta inmediata a la extorsión, el colegio decidió suspender las actividades presenciales de primaria y secundaria. La medida busca evitar la exposición de estudiantes y trabajadores mientras se evalúan las condiciones de seguridad necesarias para retomar las clases dentro del plantel.

Los padres de familia y docentes solicitaron que se refuerce la presencia policial en los alrededores del colegio, especialmente durante los horarios de ingreso y salida. La comunidad educativa permanece a la espera de las disposiciones de la UGEL y del Ministerio de Educación para establecer las acciones que deberán adoptarse antes del regreso a las aulas.

La situación ocurre en un contexto de anteriores amenazas contra instituciones educativas de Lima Norte. Uno de los casos mencionados corresponde al colegio Pitágoras, que también recibió amenazas y generó pedidos para incrementar las medidas de seguridad alrededor de los centros educativos.

Mientras avanzan las investigaciones, las actividades del Fe y Alegría N.° 10 continuarán bajo modalidad virtual. El plantel de Collique atiende a estudiantes de primaria y secundaria y forma parte de la red educativa Fe y Alegría, orientada principalmente a sectores vulnerables en distintas zonas del país.

Colegio Fe y Alegría retoma clases con resguardo policial mientras investigan carta amenazante

El colegio Fe y Alegría N.° 07 de Comas retomará este jueves las clases presenciales luego de que una carta con presuntos mensajes amenazantes fuera hallada en una de sus aulas. El director de la DRELM, Cornelio Gonzales, informó que la Policía Nacional investiga el origen del documento y que, de manera preliminar, descartó que se trate de un caso real de extorsión.

Como parte del retorno de los estudiantes, se reforzará la vigilancia en los alrededores del plantel con apoyo de la Policía y Serenazgo. Además, se coordinará la conexión de las cámaras de seguridad del colegio con el sistema de Serenazgo. Entre las hipótesis que se manejan está la posibilidad de que el documento haya sido elaborado por estudiantes, por lo que también se activaron los protocolos de convivencia escolar y acompañamiento socioemocional.

Director de la DRELM, Cornelio Gonzales, informó que la PNP investiga el origen de la carta extorsiva.

Director de la DRELM, Cornelio Gonzales, informó que la PNP investiga el origen de la carta extorsiva.

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