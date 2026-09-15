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Comas: PNP abate a sujeto en mototaxi tras presunto intento de ataque durante operativo en av. Manuel González Prada

Un agente disparó al percibir, según el reporte, un ademán que sugería un intento de sacar un arma, y el conductor avanzó hacia los policías. Uno de los disparos provocó la muerte de uno de los sospechosos.

Durante la intervención, se produjo un incidente que resultó en la muerte de uno de los sujetos, quien habría intentado sacar un arma de fuego. El conductor avanzó con la mototaxi hacia los policías.
Durante la intervención, se produjo un incidente que resultó en la muerte de uno de los sujetos, quien habría intentado sacar un arma de fuego. El conductor avanzó con la mototaxi hacia los policías. | Foto: difusión
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Dos agentes de la Policía Nacional intervinieron a dos sujetos que se desplazaban en una mototaxi roja durante un patrullaje del Plan Celador, en un condominio ubicado cerca de la avenida Manuel González Prada, en Comas. Según los efectivos, ambos hombres habrían estado observando los vehículos estacionados en la zona.

Durante la intervención se produjo un incidente que terminó con uno de los intervenidos muerto por impacto de bala. De acuerdo con la versión proporcionada, uno de los sujetos habría intentado sacar un arma de fuego, mientras que el conductor habría avanzado con la mototaxi hacia los agentes, quienes reaccionaron ante la situación.

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Intervención policial en Comas terminó con un sujeto muerto tras presunto intento de ataque

Según los agentes, uno de los ocupantes realizó un ademán que habría sido interpretado como un intento de sacar un arma de fuego. Paralelamente, el conductor de la mototaxi habría intentado avanzar con el vehículo en dirección a los policías que participaban en el operativo.

Ante esta situación, uno de los efectivos utilizó su arma de fuego y efectuó disparos en defensa propia. Uno de los proyectiles impactó contra uno de los intervenidos, provocándole la muerte durante la intervención realizada en las inmediaciones de la avenida Manuel González Prada.

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