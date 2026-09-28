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Chimbote: Corte del Santa brinda charlas sobre prevención de conflictos y consumo de drogas

Más de 60 escolares participaron en jornadas sobre convivencia pacífica, resolución de conflictos y prevención del consumo de sustancias.

Corte del Santa realizó charlas preventivas en colegios de Chimbote. Foto: difusión.
Corte del Santa realizó charlas preventivas en colegios de Chimbote. Foto: difusión.
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Continuando con su trabajo de proyección a la comunidad y de promoción de la cultura jurídica, la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia del Santa realizó dos importantes charlas preventivas en las instituciones educativas Antenor Sánchez y República Peruana, del distrito de Chimbote.

En la primera, la servidora judicial Yessenia Vásquez Gutiérrez disertó ante 30 escolares del nivel secundario sobre «Aprender a resolver conflictos sin violencia». En el segundo plantel, el abogado Jean Franco Gamarra Quispe expuso el tema «Prevención del consumo de alcohol, tabaco, vapeadores y drogas», el cual benefició a 35 estudiantes.

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Corte del Santa participa en I Congreso Internacional de Familia en Ayacucho | Del Santa | La República

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Con estas jornadas, la Corte del Santa reafirma su compromiso de acercar la justicia a la población escolar, promoviendo espacios seguros, la convivencia pacífica y la toma de decisiones informadas para el desarrollo integral de la niñez y juventud en la provincia.

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