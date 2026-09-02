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Detienen a excongresista Kelly Portalatino tras accidente que dejó herido a ciclista en Cercado de Lima

La exparlamentaria, Kelly Portalatino, conducía un vehículo que habría impactado contra una bicicleta eléctrica. El herido fue trasladado a una clínica con una fractura en la región sacra de la columna.

Detienen a excongresista Kelly Portalatino tras accidente que dejó herido a ciclista en Cercado de Lima.
Detienen a excongresista Kelly Portalatino tras accidente que dejó herido a ciclista en Cercado de Lima. | Composición/LR
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La excongresista de Perú Libre, Kelly Portalatino Ávalos, terminó en la Comisaría de Monserrat luego de verse involucrada en un accidente de tránsito que dejó herido a Frank Espinoza Maurtua, de 48 años, quien se desplazaba en una bicicleta eléctrica por el Cercado de Lima.

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El hecho ocurrió el 1 de septiembre, alrededor de las 2:30 p. m., en las inmediaciones de la avenida Pacasmayo. Portalatino conducía un vehículo blanco, marca Dongfeng, cuando se produjo el accidente que dejó al ciclista tendido sobre el pavimento.

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El accidente en plena avenida

De acuerdo con el parte policial, un efectivo que realizaba patrullaje motorizado fue alertado sobre el accidente y llegó hasta el lugar, donde encontró a Espinoza Maurtua con aparentes lesiones físicas.

El hombre solicitó atención médica y, ante ello, se pidió apoyo a una unidad de rescate del serenazgo. El ciclista fue trasladado posteriormente a la Clínica Aviva para recibir atención.

La bicicleta eléctrica involucrada es de color negro, marca Monark.

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La versión de Portalatino

Según el acta policial, Portalatino manifestó a los agentes que se desplazaba desde el jirón Guillermo Dansey hacia la avenida Pacasmayo. Durante el giro, aseguró haber sentido un pequeño roce en la llanta delantera derecha de su vehículo.

Tras detenerse y descender de la unidad, señaló que observó al ciclista tendido sobre la vía. El parte recoge esta versión como parte de las diligencias realizadas luego del accidente.

El ciclista permanece internado

Espinoza Maurtua continúa siendo atendido en la Clínica Aviva. De acuerdo con la información consignada en el documento policial, el diagnóstico corresponde a una fractura en la región sacra de la columna.

Debido a la lesión, los médicos dispusieron que permanezca internado para observaciones y evaluaciones correspondientes.

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Vehículo y bicicleta fueron llevados a la comisaría

Luego del accidente, los agentes trasladaron a Portalatino Ávalos, el vehículo y la bicicleta eléctrica hasta la Comisaría de Monserrat, donde continuaron las diligencias.

Entre los documentos y elementos entregados figuran el DNI, la licencia de conducir, el permiso de lunas polarizadas, el acta de situación vehicular y la llave de contacto del automóvil.

La investigación deberá establecer cómo ocurrió exactamente el accidente y determinar las responsabilidades que correspondan.

Antecedentes

Durante su gestión parlamentaria, Kelly Roxana Portalatino Ávalos fue sancionada el 10 de junio tras cometer una infracción vehicular por exceso de velocidad.

A pesar de tratarse de una falta clasificada como "muy grave", la multa de S/ 1,320.00 continúa figurando con el estado de "pendiente de pago".

A la fecha, su licencia de categoría A I (vigente hasta noviembre de 2034) se mantiene activa y sin retención, habiéndose captado a la excongresista desplazándose nuevamente en la misma camioneta.

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