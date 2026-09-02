Dictan detención preliminar contra hombre por feminicidio y parricidio en Santa Anita

Feminicidio y parricidio en Santa Anita: Detienen a presunto responsable tras trágico suceso | Foto: composición LR.

Feminicidio y parricidio en Santa Anita: Detienen a presunto responsable tras trágico suceso | Foto: composición LR.

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La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita obtuvo siete días de detención preliminar judicial contra Giuseppe Leonardi (43), investigado por los presuntos delitos de feminicidio y parricidio tras la muerte de su conviviente y su hijo mayor.

Según las investigaciones del Ministerio Público, Leonardi habría disparado con un arma de fuego contra Carina Gutiérrez y su hijo el último 30 de agosto en la Cooperativa Santa Rosa de Quives, en Santa Anita. Ambos fallecieron a consecuencia del ataque.

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Tras conocer los hechos, agentes policiales acudieron al lugar y ubicaron al investigado en un inmueble cercano. Luego, lo intervinieron en flagrancia.

Elementos recabados

El Ministerio Público sustentó el pedido de detención preliminar con el acta de intervención policial, las actas de levantamiento de los cadáveres, certificados médico-legales e informes periciales, además de otros elementos recabados durante las diligencias iniciales.

La medida permitirá asegurar la presencia de Leonardi durante las diligencias urgentes y las pericias científicas que buscan esclarecer las circunstancias del doble crimen y determinar las responsabilidades penales correspondientes.