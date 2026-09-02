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Dictan detención preliminar contra hombre por feminicidio y parricidio en Santa Anita

Giuseppe Leonardi, de 43 años, permanecerá detenido durante siete días tras ser investigado por la muerte de su conviviente, Carina Gutiérrez, y su hijo mayor, ocurrida el 30 de agosto en la Cooperativa Santa Rosa de Quives.

Feminicidio y parricidio en Santa Anita: Detienen a presunto responsable tras trágico suceso
Feminicidio y parricidio en Santa Anita: Detienen a presunto responsable tras trágico suceso | Foto: composición LR.
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La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita obtuvo siete días de detención preliminar judicial contra Giuseppe Leonardi (43), investigado por los presuntos delitos de feminicidio y parricidio tras la muerte de su conviviente y su hijo mayor.

Según las investigaciones del Ministerio Público, Leonardi habría disparado con un arma de fuego contra Carina Gutiérrez y su hijo el último 30 de agosto en la Cooperativa Santa Rosa de Quives, en Santa Anita. Ambos fallecieron a consecuencia del ataque.

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Tras conocer los hechos, agentes policiales acudieron al lugar y ubicaron al investigado en un inmueble cercano. Luego, lo intervinieron en flagrancia.

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Elementos recabados

El Ministerio Público sustentó el pedido de detención preliminar con el acta de intervención policial, las actas de levantamiento de los cadáveres, certificados médico-legales e informes periciales, además de otros elementos recabados durante las diligencias iniciales.

La medida permitirá asegurar la presencia de Leonardi durante las diligencias urgentes y las pericias científicas que buscan esclarecer las circunstancias del doble crimen y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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