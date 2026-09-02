Dictan detención preliminar contra hombre por feminicidio y parricidio en Santa Anita
Giuseppe Leonardi, de 43 años, permanecerá detenido durante siete días tras ser investigado por la muerte de su conviviente, Carina Gutiérrez, y su hijo mayor, ocurrida el 30 de agosto en la Cooperativa Santa Rosa de Quives.
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La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita obtuvo siete días de detención preliminar judicial contra Giuseppe Leonardi (43), investigado por los presuntos delitos de feminicidio y parricidio tras la muerte de su conviviente y su hijo mayor.
Según las investigaciones del Ministerio Público, Leonardi habría disparado con un arma de fuego contra Carina Gutiérrez y su hijo el último 30 de agosto en la Cooperativa Santa Rosa de Quives, en Santa Anita. Ambos fallecieron a consecuencia del ataque.
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Tras conocer los hechos, agentes policiales acudieron al lugar y ubicaron al investigado en un inmueble cercano. Luego, lo intervinieron en flagrancia.
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Elementos recabados
El Ministerio Público sustentó el pedido de detención preliminar con el acta de intervención policial, las actas de levantamiento de los cadáveres, certificados médico-legales e informes periciales, además de otros elementos recabados durante las diligencias iniciales.
La medida permitirá asegurar la presencia de Leonardi durante las diligencias urgentes y las pericias científicas que buscan esclarecer las circunstancias del doble crimen y determinar las responsabilidades penales correspondientes.