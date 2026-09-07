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Dictan 9 meses de prisión preventiva contra investigado por feminicidio y parricidio en Santa Anita

Giuseppe Leonardi, de 43 años, es investigado por disparar contra su conviviente, su hijo y una adolescente de 17 años durante un confuso incidente familiar en Santa Anita.

Ataque se registró en Santa Anita
Ataque se registró en Santa Anita | Composición LR / Difusión
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El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Especializado en Violencia contra las Mujeres de Lima Este dictó nueve meses de prisión preventiva contra Giuseppe Leonardi Vargas, de 43 años, investigado por los presuntos delitos de feminicidio, parricidio y feminicidio en grado de tentativa, en agravio de su conviviente, su hijo y una adolescente de 17 años.

La medida, solicitada por la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer de Santa Anita, se obtuvo tras la audiencia virtual desarrollada el 4 de septiembre de 2026. El plazo de la prisión preventiva se computará desde el 31 de agosto de 2026.

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Hombre habría acabado con la vida de su conviviente e hijo en Santa Anita

De acuerdo con la investigación fiscal, el imputado habría efectuado disparos con arma de fuego contra su conviviente y su hijo, quienes perdieron la vida, así como contra una adolescente de 17 años, quien también resultó agraviada por los hechos ocurridos el 30 de agosto en la Cooperativa Santa Rosa de Quives, en Santa Anita.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentó los graves y fundados elementos de convicción recabados, así como los presupuestos legales que justificaban la imposición de la medida coercitiva solicitada, a fin de asegurar la presencia del investigado durante el proceso y garantizar el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Los hechos habrían ocurrido en plena calle por una discusión familiar previa

Según el relato de los vecinos, la familia se encontraba transitando por la zona cuando el presunto agresor habría disparado inicialmente contra su hijo. El joven quedó gravemente herido, mientras que su madre fue atacada segundos después y murió sobre el pavimento.

El sujeto habría regresado hacia su hijo para efectuar nuevos disparos antes de escapar del lugar. Los vecinos auxiliaron al joven y solicitaron ayuda para trasladarlo al hospital. Pese a la atención médica, las heridas terminaron siendo mortales.

El ataque habría ocurrido luego de una discusión porque se descubrió que Giuseppe Leonardi había acudido armado a un almuerzo familiar, de acuerdo con la información preliminar. Las autoridades deberán establecer qué ocurrió antes de los disparos y cuál habría sido el móvil del doble crimen.

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