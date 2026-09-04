La Policía detuvo a Rike Bell Ayamamani Jimenez, expareja de Darlene, como sospechoso, quien ya había amenazado y agredido a la joven previamente. | Foto: Difusión

La Policía detuvo a Rike Bell Ayamamani Jimenez, expareja de Darlene, como sospechoso, quien ya había amenazado y agredido a la joven previamente. | Foto: Difusión

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Darlene Cruz Gallardo, de 24 años, fue hallada sin vida el 1 de septiembre en el ingreso al centro poblado San Juan de Miraflores, en el distrito de Huanuhuanu, provincia de Caravelí, Arequipa. La joven había salido de un local nocturno donde trabajaba y tomó un taxi, pero no regresó. Dos días después, la Policía informó sobre la detención de un hombre señalado como presunto implicado en el caso.

El detenido fue identificado como Rike Bell Ayamamani Jimenez, de 34 años, expareja de la víctima y conocido con el alias de “Killer Huanuhuanu”. Según información recogida por fuentes cercanas al caso, el hombre habría ejercido agresiones físicas contra Darlene y también le habría enviado amenazas de muerte acompañadas de imágenes de armas. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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Darlene Cruz fue identificada por sus tatuajes tras ser hallada calcinada en Caravelí

Luego del hallazgo del cuerpo, representantes de la Fiscalía y la Policía se comunicaron con una amiga de Darlene para intentar establecer su identidad. Los agentes le mostraron fotografías y la joven pudo reconocerla por los tatuajes que tenía en distintas partes del cuerpo.

El cuerpo fue encontrado en la zona de la torrentera ubicada al ingreso del centro poblado San Juan de Miraflores. El hallazgo permitió iniciar las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias de la muerte de la joven, quien trabajaba en un establecimiento nocturno de Caravelí antes de desaparecer.

Expareja habría golpeado y amenazado de muerte a la joven antes de su desaparición

De acuerdo con los testimonios recogidos, Darlene habría sido víctima de agresiones físicas por parte de su expareja y habría recibido amenazas de muerte con anterioridad. Entre los elementos mencionados en la investigación figuran mensajes y fotografías en las que presuntamente el detenido exhibía armas para intimidarla.

La Policía capturó a Rike Bell Ayamamani Jimenez durante la madrugada del 2 de septiembre, en un inmueble del anexo El Pozo, en Huanuhuanu. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la comisaría de Chala, el puesto de auxilio rápido de Huanuhuanu y personal de la DIVINCRI.