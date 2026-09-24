Corte de La Libertad, líder en implementación de Modelo de Integridad a nivel nacional

La Corte Superior de Justicia de La Libertad continúa posicionándote como la primera Corte a nivel nacional en implementar exitosamente el Modelo de Integridad, al alcanzar un avance del 71.3 % en su segunda etapa, consolidando así su compromiso con una gestión pública íntegra, transparente y orientada al fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía.



Los resultados fueron dados a conocer durante la III Reunión de la Red de Integridad Judicial, desarrollada en la ciudad de Ayacucho, como parte de las actividades programadas en el II Encuentro Nacional e Internacional del Poder Judicial sobre Integridad y Lucha contra la Corrupción.

Durante la presentación, se destacó a la Corte de La Libertad por mantener su liderazgo en la implementación del Modelo de Integridad desde el año 2025. En dicho periodo, alcanzó también el primer lugar a nivel nacional en la primera etapa, con un 96.9 % de cumplimiento, correspondiente a la medición y verificación de las disposiciones establecidas en la Directiva N.° 001-2026-PCM, así como a la incorporación de herramientas orientadas al fortalecimiento de la cultura de integridad institucional.

La presidenta de este distrito judicial, Cecilia Milagros León Velásquez, en calidad de oficial de integridad, manifestó que este logro es el resultado del trabajo arduo y del compromiso asumido no solo por las integrantes de la Unidad Funcional de Integridad de la Corte de La Libertad, sino también por los magistrados y el personal jurisdiccional y administrativo que vienen sumando esfuerzos para fortalecer este modelo en la región.

La segunda fase de la implementación del modelo comprende su institucionalización, mediante la aplicación de mecanismos y herramientas de fomento de la cultura de integridad, así como la ejecución de procesos y la elaboración de medios de verificación, los cuales contribuyen a un servicio de justicia más eficiente, ético, transparente y cercano a la población.

Cabe indicar que en la III Reunión de la Red de Integridad Judicial participaron de manera presencial los presidentes de las 35 Cortes Superiores de Justicia, mientras que sus respectivos equipos de integridad se sumaron a esta jornada de manera virtual.