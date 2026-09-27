Extorsión en Trujillo: delincuentes amenazan con artefacto explosivo la construcción de la nueva sede del Gore La Libertad

La obra, cuyo costo asciende a S/ 161 millones, contará con 21 niveles y está prevista para finalizar en 2030, con más de S/ 102 millones desembolsados hasta la fecha.

La obra, cuyo costo asciende a S/ 161 millones, contará con 21 niveles y está prevista para finalizar en 2030, con más de S/ 102 millones desembolsados hasta la fecha. Foto: Difusión/Composición LR

Un artefacto explosivo y un mensaje extorsivo con una exigencia económica fueron encontrados en los exteriores de la obra donde se construye la nueva sede del Gobierno Regional de La Libertad, ubicada en la urbanización Santa Inés, en Trujillo. El hecho ocurrió la noche del sábado y fue reportado a la Policía Nacional del Perú.

El manuscrito estaba dirigido a los ingenieros y gerentes responsables del proyecto y contenía una exigencia de S/500.000. En el mensaje, los autores afirmaban pertenecer a Los Pulpos y dejaron un número de contacto con código telefónico de Colombia. La Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) retiró y neutralizó el artefacto.

Video destacado TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Extorsionadores dejan explosivo y exigen S/500 mil a responsables de obra en Trujillo

De acuerdo con la información proporcionada, desconocidos llegaron hasta el predio situado en la cuadra 6 de la calle Los Brillantes y arrojaron una bolsa blanca que contenía el material explosivo y la nota extorsiva. Tras la alerta, agentes de la Policía acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Los elementos encontrados en el exterior de la construcción fueron:

Artefacto explosivo: ubicado dentro de una bolsa plástica de color blanco.

ubicado dentro de una bolsa plástica de color blanco. Mensaje extorsivo: dirigido a ingenieros y gerentes vinculados con la obra.

dirigido a ingenieros y gerentes vinculados con la obra. Monto exigido: S/500 mil

S/500 mil Identificación consignada: los autores afirmaron pertenecer a Los Pulpos.

los autores afirmaron pertenecer a Los Pulpos. Número de contacto: registrado con código telefónico de Colombia.

registrado con código telefónico de Colombia. Intervención policial: la UDEX retiró y neutralizó el material.

Nueva sede del Gore La Libertad: conoce cuánto cuesta la obra y qué avances registra

La construcción de la nueva sede regional cuenta con un contrato suscrito en abril de 2024 por S/152.262.719,58. Posteriormente, tras la aprobación de adicionales, el monto consignado para la ejecución aumentó a S/161.278.405,26. El proyecto contempla un edificio de 21 niveles, incluidos 19 pisos superiores y dos sótanos con capacidad para 400 vehículos.

Según la información proporcionada, el proyecto registra además un desembolso de poco más de S/102 millones hasta septiembre de 2026. De ese monto, S/66,11 millones correspondieron a pagos realizados al Consorcio Libertad durante 2024, S/31,67 millones durante 2025 y S/4,91 millones fueron proyectados para 2026. Las estimaciones consignadas sitúan la culminación de los trabajos en 2030.