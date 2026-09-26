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Sociedad

Separan a director de Casa Materna de Sanagorán tras fiesta con cervezas dentro de local en La Libertad

El gerente regional de Salud calificó el acto como "intolerable" e informó sobre la apertura de un procedimiento administrativo para los involucrados en esta celebración dentro del local destinado a atender y alojar a gestantes de zonas alejadas.

Personal captado en celebración dentro de local maternal
Personal captado en celebración dentro de local maternalFoto: Difusión
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El director del Centro Materno de Sanagorán, ubicado en la provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad, fue destituido tras la difusión de imágenes en las que se observa a personal médico y asistencial participar en una fiesta de despedida en el interior del establecimiento, según confirmó el gerente regional de Salud, Gerardo Florián.

La autoridad sanitaria calificó esta actuación como "intolerable" y sostuvo que también se ha iniciado un procedimiento administrativo para el personal que participó en esta aparente fiesta, donde hubo música, baile y botellas de cervezas. La escena, difundida a través de redes sociales, generó indignación entre la población local.

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Personal fue captado en fiesta dentro de centro materno

El hecho que motivó las recientes medidas fue difundido en redes sociales el último domingo 20 de setiembre. En las imágenes, se observa a un grupo de trabajadores de la Casa Materna de Sanagorán realizando una celebración al interior del establecimiento destinado exclusivamente a brindar atención y alojamiento a gestantes procedentes de zonas alejadas.

Florián confirmó que en esta actividad social participaron médicos, enfermeras, obstetras y técnicos. “Lo lamentable es que este personal de salud, que hace quedar mal a los profesionales de salud a nivel regional, haya realizado este acto irregular, intolerable”, señaló la autoridad en declaraciones recogidas por la Agencia Andina.

Separación del director y otras medidas contra el personal

Ante la difusión del caso, el gerente regional de Salud de La Libertad señaló que se dispuso la separación del jefe del establecimiento y el inicio de los procesos administrativos sancionadores contra el personal que habría participado en la actividad. El inicio de las investigaciones preliminares fue confirmado en un comunicado por la institución.

En su pronunciamiento, la entidad también precisó que, durante los hechos ocurridos el domingo 20 de setiembre, la Casa Materna no contaba con usuarias (gestantes o puérperas) albergadas en sus instalaciones. Además, garantizó que la continuidad operativa de los servicios de salud a la comunidad no se ha visto comprometida tras el incidente.

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