Dos policías son enviados a prisión preventiva tras ser acusados de recibir S/25.000 de coima en Chiclayo

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque dictó 12 meses de prisión preventiva contra dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), acusados de recibir una presunta coima de S/25.000 y un teléfono celular de un intervenido en la comisaría de Chongoyape, en Chiclayo. Los agentes son investigados por el presunto delito de cohecho pasivo en el ejercicio de la función policial.

La medida fue impuesta contra José Arcadio Estrella Paz y José Raúl Flores Bravo, quienes serán trasladados al establecimiento penitenciario de Chiclayo, conocido como expenal Picsi, mientras continúan las investigaciones del Ministerio Público.

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Policías habrían recibido S/25.000 y un celular

Según la tesis fiscal, los hechos ocurrieron el 27 de agosto pasado, durante un operativo policial en el que ambos suboficiales se desempeñaban en la Comisaría de Chongoyape.

La investigación, a cargo del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, sostiene que los efectivos habrían aceptado recibir S/25.000 y un teléfono celular de una persona intervenida. Estos bienes procederían de un hurto cometido en la provincia de Cutervo, en la región Cajamarca.

A cambio de esta presunta dádiva, los policías habrían omitido consignar el dinero y el equipo móvil en las actas de intervención, registro personal e incautación. Para la Fiscalía, esta conducta habría constituido un grave incumplimiento de sus funciones policiales.

Fiscalía advierte riesgo de fuga y obstaculización

Durante la audiencia de prisión preventiva, el Ministerio Público presentó elementos de convicción que vincularían a los investigados con el presunto delito de cohecho pasivo.

Entre los elementos expuestos figuran la declaración de un testigo directo que habría acreditado la entrega del dinero y del celular, los testimonios de las víctimas del hurto, actas policiales y documentación relacionada con el caso.

Asimismo, la Fiscalía sustentó la existencia de peligro de fuga y de obstaculización de la investigación. De acuerdo con la información presentada durante la audiencia, los agentes habrían tenido acceso a información reservada sobre los testigos e incluso sobre el fiscal encargado del caso.

Con la decisión judicial, ambos suboficiales deberán cumplir 12 meses de prisión preventiva mientras se desarrollan las diligencias fiscales. La medida no implica una declaración de culpabilidad.