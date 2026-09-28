Ocultos en turrones: hallan más de 400 cigarros ilegales en centro penitenciario de Chiclayo
Agentes penitenciarios detectaron los cigarrillos durante la revisión de una bolsa de víveres que una mujer llevó para su conviviente, recluido en el establecimiento penitenciario.
Personal de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) impidió el ingreso de 408 cigarrillos ocultos en 34 turrones al Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, durante una revisión de paquetes en el área N.° 2 de la puerta principal. Una mujer que acudió al recinto con su menor hijo llevaba los productos en una bolsa de víveres destinada a su conviviente, quien cumple reclusión en el penal.
Los agentes encontraron pequeñas bolsas transparentes con cigarrillos en el interior de los turrones. La mujer pretendía entregar los productos al interno Luis Alberto Gálvez Manosalva, ubicado en la cuadra 5 del pabellón 4 del Régimen Cerrado Ordinario.
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¿Qué medidas tomó el INPE tras el hallazgo?
El INPE comunicó de inmediato la intervención a las autoridades competentes para iniciar las investigaciones y los procedimientos correspondientes conforme a ley.
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El organismo informó que este operativo forma parte de las acciones permanentes para reforzar la seguridad penitenciaria y prevenir el ingreso y la tenencia de objetos prohibidos en los establecimientos penitenciarios del país.