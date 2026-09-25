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Sociedad

Alarma en colegio de Chiclayo: hallan arma de fuego en mochila de escolar de 13 años

El arma, propiedad registrada y no reportada como sustraída, estaba guardada por la estudiante a petición de su enamorado. La investigación sigue para determinar cómo llegó al plantel educativo.

El hallazgo fue reportado por el director del colegio María de Lourdes, lo que llevó a la intervención policial y a la notificación al Ministerio Público sobre el incidente.
El hallazgo fue reportado por el director del colegio María de Lourdes, lo que llevó a la intervención policial y a la notificación al Ministerio Público sobre el incidente.Foto: Difusión
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Una escolar de 13 años fue retenida por la Policía Nacional del Perú (PNP) este jueves en la institución educativa María de Lourdes, ubicada en Pomalca, Chiclayo, región Lambayeque, luego de que se encontrara un arma de fuego calibre 22 dentro de su mochila. El hallazgo fue comunicado por el director del colegio a las autoridades, quienes acudieron al plantel para verificar la situación y determinar cómo la pistola llegó hasta el centro educativo.

La intervención se realizó dentro de las instalaciones del colegio y posteriormente el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público. La adolescente, quien cursa el sexto grado de primaria, quedó a disposición de las autoridades competentes debido a su condición de menor de edad, mientras se realizan las diligencias para establecer las circunstancias en las que tuvo acceso al arma y por qué la trasladó al plantel.

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Menor de 13 años señaló que guardó el arma por encargo de su enamorado

Tras la alerta del director del plantel, agentes de la comisaría del sector acudieron a la institución educativa para corroborar la denuncia. En el lugar, los efectivos intervinieron a la estudiante y confirmaron la presencia de un arma de fuego calibre 22, de color plateado y empuñadura negra, guardada en su mochila.

Durante la revisión, las autoridades constataron que el cargador se encontraba desabastecido y precisaron que, hasta el momento, no se ha registrado que el objeto haya sido utilizado para amenazar a algún integrante de la comunidad escolar.

Por su parte, docentes del colegio señalaron a ATV Noticias que la menor habría manifestado que el arma le pertenece a su enamorado, quien le pidió que se la guardara. Esta versión forma parte de las diligencias policiales para determinar responsabilidades e identificar a todos los involucrados en el caso.

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Consultas en Sucamec confirman que el arma contaba con propietario registrado

Tras verificar la serie del revólver, la Policía consultó la base de datos de la Sucamec (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil) y confirmó que el objeto pertenece a un propietario registrado legalmente.

El sistema reveló además que el arma no figuraba como sustraída ni reportada por pérdida. Este dato resulta clave para los investigadores, quienes ahora buscan determinar de qué manera la pistola salió del dominio de su dueño y terminó dentro de la mochila de la estudiante.

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