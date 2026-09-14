Niño de 13 años muere baleado en pelea de barristas de Alianza y la ‘U' en San Juan de Miraflores
Otro menor resultó gravemente herido. Ambos se encontraban junto a otros adolescentes en el asentamiento humano Defensores de Lima cuando un sujeto se acercó y disparó. La Policía investiga si el crimen estaría relacionado con una disputa entre hinchas.
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Un adolescente de 13 años murió y otro menor, de la misma edad, resultó herido tras un ataque a balazos registrado en el asentamiento humano Defensores de Lima, en San Juan de Miraflores (SJM). La Policía Nacional investiga el caso y una de las hipótesis apunta a un posible enfrentamiento entre grupos de barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes.
De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en la zona, los menores se encontraban en la vía pública junto a otros adolescentes cuando un sujeto se acercó y comenzó a disparar. Los vecinos afirmaron haber escuchado al menos siete disparos.
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Tras el ataque, uno de los adolescentes quedó gravemente herido, mientras que el otro murió en el lugar. El sobreviviente fue trasladado de emergencia al hospital María Auxiliadora, donde recibió atención médica.
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Policía investiga presunta disputa entre barristas
Efectivos de la Policía llegaron hasta la zona para acordonar el lugar y realizar las diligencias correspondientes. Los agentes recogieron evidencias y otros elementos que permitan determinar cómo ocurrió el ataque e identificar al responsable.
Entre las hipótesis que se manejan figura un presunto enfrentamiento entre grupos de barristas de Alianza Lima y Universitario. Según las primeras versiones recogidas en el sector, las víctimas pertenecerían a una facción vinculada al cuadro crema, mientras que el presunto atacante sería integrante de un grupo rival de la zona conocida como uno de Abril, donde se concentrarían hinchas blanquiazules.
Sin embargo, esta versión aún es materia de investigación y deberá ser corroborada por las autoridades.
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Vecinos denuncian falta de seguridad en la zona
Vecinos del sector señalaron que los enfrentamientos entre grupos de barristas serían frecuentes y cuestionaron la falta de presencia policial y de serenazgo.
Una vecina afirmó que los residentes ya habrían solicitado apoyo ante las reuniones de estos grupos en la zona, pero que la respuesta de las autoridades no habría sido suficiente.
Las investigaciones continúan para establecer el móvil del crimen y determinar la identidad del autor de los disparos. Las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores podrían ser revisadas por los investigadores para reconstruir el ataque e identificar a los involucrados.