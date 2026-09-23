Escolares protagonizan violenta pelea en San Borja: adultos intervienen y terminan enfrentándose

Dos escolares protagonizaron una pelea a golpes en los exteriores del colegio público Romeo Luna Victoria, en San Borja, durante la salida del turno noche. El enfrentamiento también involucró a familiares de las menores, quienes protagonizaron un forcejeo mientras intentaban intervenir en la pelea.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a las dos estudiantes mientras intercambian palabras. En ese momento, un hombre que sería familiar de una de ellas se acerca y le arrebata con violencia el cuaderno a la otra menor, para luego lanzarlo al suelo.

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La situación escaló cuando otro adulto, quien sería padre de la estudiante increpada, intentó intervenir para separar a las escolares. Sin embargo, un familiar de la otra menor se interpuso y evitó que pudiera retirar a la adolescente del lugar.

Adultos intervinieron durante la pelea

La menor intentó alejarse e ingresar a un vehículo, pero la otra estudiante la alcanzó. Ambas terminaron en el suelo y se agredieron físicamente mientras sus familiares intervenían para intentar separarlas.

Una mujer adulta también se acercó al lugar para separar a las escolares. Sin embargo, la pelea continuó y los adultos también protagonizaron un enfrentamiento mientras intentaban intervenir. Uno de ellos buscaba proteger y retirar a su hija, mientras el familiar de la otra estudiante se lo impedía.

Las imágenes muestran así dos hechos de violencia simultáneos: la pelea entre las escolares y el forcejeo entre los adultos, a pocos metros del ingreso del colegio.

Hasta el momento, no se ha establecido qué originó la disputa entre las menores. En el video se escucha que una de ellas habría acusado a la otra de hablar mal de ella, aunque no se ha precisado si ese fue el motivo que desencadenó la pelea.

El incidente ocurrió durante la salida del turno noche. Hasta el momento, tampoco se ha informado si las autoridades del colegio Romeo Luna Victoria adoptaron alguna medida frente al enfrentamiento o si los familiares de las menores presentaron alguna denuncia por lo ocurrido.