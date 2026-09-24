Dos jornadas, cuatro horas y la última palabra tras el debate Municipal: las respuesta de los candidatos para la alcaldía de Lima Metropolitana 2026

Desde la zona de prensa, ubicada en los exteriores del auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en el distrito de San Borja, periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos se preparaban para registrar la salida de los candidatos tras culminar el debate municipal de Lima 2026. Micrófonos y cámaras permanecían listos para captar las primeras declaraciones de los postulantes, quienes luego de varias horas de exposición y debate, se retiraban del recinto.

Durante dos días consecutivos, estos 26 candidatos tuvieron un espacio para presentar sus principales propuestas y exponer sus planteamientos con el objetivo de convencer a los limeños de cara a las próximas elecciones. Fueron cuatro largas horas de discursos, en una jornada marcada también por la expectativa de los medios de comunicación. La espera para obtener declaraciones y conocer de cerca las posiciones de los candidatos se hizo extensa.

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Primera jornada del debate en la zona prensa

Marcaban las ocho de la noche del 21 de setiembre y todo estaba listo para dar inicio a la primera fecha del debate municipal de Lima 2026. En los exteriores del auditorio, el ambiente contrastaba entre el silencio y la expectativa de los periodistas que aguardaban atentos, mientras que, a lo lejos, las arengas de los simpatizantes que respaldaban a sus respectivos partidos políticos retumbaban en los alrededores del recinto.

Tras culminar la jornada, todos los candidatos salieron en fila india acompañados de su seguridad y jefes de prensa, quienes los dirigían a los módulos de los diferentes medios para sus primeras palabras luego del debate. Los candidatos Carlos Bruce, de Somos Perú, y Susel Paredes, del partido Ahora Nación, en los primeros minutos evitaron responder algunas preguntas.

Entre agentes de seguridad, equipos de producción y representantes de las distintas agrupaciones políticas, los periodistas se desplazaban constantemente por los exteriores del recinto con sus micros en manos, atentos a cualquier oportunidad para recoger las impresiones de los candidatos tras el debate. ¿Candidato que opina sobre los paneles de RLA en diferentes puntos de Lima? ¿Qué opina sobre el silencio que tiene hasta el momento el JNE sobre López Aliaga? La búsqueda de una declaración que pudiera convertirse en el titular de la jornada aceleraba el movimiento.

Por otro lado, Ricardo Belmont del Partido Cívico Obras aguardaba en pasos lentos, mientras los reporteros se acercaban para saber conocer una explicación sobre sus palabras en el cierre del debate, “(…) Les habla Belmont. No figuro en las encuestas”. Entre risas y con todos los reflectores sobre él, solo se expresó y dirigió hacia el candidato de Renovación Popular. “(…)Porky ha hecho un viveza criolla, pero el culpable es el Jurado Nacional”.

Cayó la medianoche y la zona de prensa continuaba siendo un verdadero alboroto. Representantes de diferentes partidos políticos se mezclaban entre periodistas y equipos de producción, mientras estos seguían desplazándose de un lado a otro con la expectativa de conseguir declaraciones de los candidatos y recoger sus primeras reacciones tras la jornada de debate.

Minutos después, Bruce salió de uno de los módulos y tenía todos los lentes de las cámaras apuntando hacia él, con respuestas muy breves, se mostraba indignado con las acciones por parte del Jurado Nacional de Elecciones a poco tiempo de las elecciones municipales 2026.

Poco a poco, la zona de prensa fue quedando vacía. Las cámaras se apagaban y los periodistas comenzaban a retirarse. La primera jornada del debate llegaba a su fin, pero la espera apenas terminaba: el 22 de setiembre nos aguardaban nuevamente largas horas frente a una pantalla, atentos a cada propuesta y a cada declaración.

Tarjeta roja para Aliaga: segundo día del debate

El martes 22 de setiembre, los diferentes medios de comunicación sabían que tenían una nueva cita en la Biblioteca Nacional del Perú. Una segunda jornada estaba por comenzar y esta vez, la expectativa era aún mayor, sería el segundo y último debate municipal de Lima 2026. Cámaras, micrófonos y periodistas volvían a ocupar sus lugares, listos para otra larga noche frente a la pantalla.

Nuevamente, cuatro horas de propuestas, enfrentamientos y acusaciones entre los distintos candidatos políticos. Sobre el podio se encontraban postulantes que llegaban al debate en medio de diversas coyunturas políticas, aumentando la tensión y el interés de quienes seguían cada una de sus intervenciones.

Los conductores dieron por culminado el debate y, en la sala de prensa, los periodistas se pusieron de pie de inmediato. La expectativa estaba puesta en la salida de los candidatos que habían protagonizado algunos de los momentos más comentados de la jornada, entre ellos Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y Samuel Daza, de Fuerza Popular, quienes durante el debate intercambiaron acusaciones y cuestionamientos.

Esta vez, la salida de cada candidato fue más pausada y el resguardo de seguridad se reforzó considerablemente. El primero en abandonar el recinto fue Samuel Daza, quien apenas cruzó la puerta fue rodeado por periodistas y cámaras que buscaban sus primeras impresiones. ¿Candidato, qué mensajes recibió por parte de López Aliaga? Sin embargo, el candidato evitó pronunciarse en un inicio y continuó su recorrido acompañado por su equipo de seguridad hacia uno de los módulos.

Luego de ello, salió el candidato Alberto Tejada del partido Acción Popular, quien sorprendió sacando una tarjeta roja frente a cámaras dirigida a López Aliaga. “(…) Detrás de todo esto hay una actitud tramposa y de sacarle la vuelta a la ley y quien tiene que resolver esto es el Jurado Nacional de Elecciones.”

De pronto, llegó la salida más esperada. Rafael López Aliaga apareció escoltado por tres personas que reforzaban su seguridad y avanzó rápidamente entre los periodistas que intentaban obtener alguna declaración. El candidato evitó responder a las preguntas y continuó su recorrido, seguido de cerca por la prensa, hasta llegar al primer módulo de prensa, donde obtuvo sus primeras declaraciones.

Samuel Daza volvió a ser rodeado por periodistas tras finalizar su primera declaración ante un medio televisivo. Las cámaras y los micrófonos se acercaron nuevamente en busca de respuesta. Quien afirmó que tuvo llamadas y más de 10 mensajes por parte de Aliaga. “(…) Yo vine a debatir sobre mis propuestas, pero ante las amenazas recibidas, tengo que salir a defenderme”. Por otro lado, mencionó frente a los medios que nadie llama previo a un debate para saludarlo y esto levantaría muchas sospechas sobre su persona.

Similitudes de opiniones sobre la ATU

Durante la segunda jornada del debate, varios candidatos pusieron sobre la mesa el papel de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y plantearon distintas propuestas relacionadas con el transporte público. Estas estuvieron orientadas a señalar posibles cambios y medidas que aplicarían en caso de llegar a ocupar la alcaldía de Lima.

Por su parte, el candidato Carlos Alvarado, de la Alianza Electoral Venceremos, cuestionó el funcionamiento de la Autoridad de Transporte Urbano, al señalar que se trata de un sistema que no sirve. Como parte de su propuesta, planteó una reforma de la entidad y que sus funciones pasen a estar bajo la administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Asimismo, la candidata Elizabeth María León, del partido Esperanza 2021, criticó el funcionamiento de la ATU. Durante su intervención, señaló que la entidad depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y sostuvo que, a su juicio, ha venido trabajando de manera ineficiente, por lo que planteó que debería ser eliminada.

Desde las afueras de la Biblioteca

Durante ambas jornadas, los candidatos estuvieron acompañados por sus respectivas portátiles, cuyos integrantes permanecieron en los exteriores del recinto realizando arengas y entonando cánticos para expresarles su respaldo. Los simpatizantes se mantuvieron en el lugar durante las largas horas que duraron los debates, acompañando de cerca a sus candidatos y sumando color y movimiento a la jornada electoral. En todo momento se contó con la presencia de efectivos policiales, quienes permanecieron atentos en los alrededores del recinto y se encargaron de mantener el orden durante ambas jornadas del debate.

Durante la primera fecha del debate, la portátil de Somos Perú estuvo representada por Carlos Bruce. Entre sus integrantes también se encontraba Juan Carlos Zurek, candidato a la alcaldía de La Molina, quien participó de las actividades de respaldo a la agrupación durante la jornada.

En la segunda fecha del debate, el panorama en los exteriores de la Biblioteca fue distinto. Se registraron momentos de tensión y grescas entre militantes de Fuerza Popular y Renovación Popular, luego de una disputa por los espacios de la vía pública destinados a la instalación de estructuras móviles y megáfonos. La situación generó enfrentamientos entre ambos grupos y obligó a la intervención de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes buscaron separarlos y restablecer el orden en los alrededores.

El incidente comenzó cuando una portátil de Renovación Popular llegó a una zona cercana al recinto que ya se encontraba ocupada por simpatizantes de Fuerza Popular. La presencia de ambos grupos generó un intercambio de palabras que rápidamente elevó la tensión y requirió la intervención de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes se encargaron de separarlos y controlar la situación en los exteriores.