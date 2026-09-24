Robaban datos e infectaban celulares a través de páginas de música gratis: bloquean más de 300 webs piratas en Perú

Perú lideró la Operación Lumen, que bloqueó 132 sitios web de piratería digital en el país y 317 en total en América Latina, protegiendo derechos de autor.

Perú lideró la Operación Lumen, que bloqueó 132 sitios web de piratería digital en el país y 317 en total en América Latina, protegiendo derechos de autor. Foto: Andina/Composición La República

Perú encabezó la primera edición de la Operación Lumen, iniciativa internacional contra la piratería digital que permitió bloquear 317 sitios web vinculados con la difusión ilegal de música y otras actividades maliciosas. La intervención fue liderada por el Indecopi entre el 22 y 23 de septiembre, con acciones coordinadas en cinco países de América Latina.

En el caso peruano, fueron bloqueados 132 sitios web mediante acciones coordinadas con los proveedores de Internet. La operación también identificó riesgos adicionales para quienes ingresaban a estas plataformas: 44 de las páginas intervenidas estaban relacionadas con la distribución de malware u otras actividades maliciosas, mientras que el conjunto de sitios registrados acumulaba millones de visitas.

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Operación Lumen bloqueó 132 páginas piratas en Perú y detectó sitios vinculados con malware

La intervención encabezada por el Indecopi buscó impedir la difusión ilegal de contenidos musicales y proteger los derechos de autor y conexos. Para ello, las autoridades participantes coordinaron medidas destinadas a restringir el acceso a sitios y aplicaciones que infringían la normativa mediante los proveedores de servicios de Internet.

El alcance de la operación en Perú formó parte de un despliegue regional que consiguió bloquear 317 páginas en total. La distribución fue la siguiente:

Perú: 132 sitios bloqueados.

132 sitios bloqueados. Brasil: 143 sitios bloqueados.

143 sitios bloqueados. Paraguay: 18 sitios bloqueados.

18 sitios bloqueados. República Dominicana: 13 sitios bloqueados.

13 sitios bloqueados. Ecuador: 11 sitios bloqueados.

De acuerdo con la información de la operación, 44 de las plataformas intervenidas estaban asociadas con malware u otras actividades maliciosas. En conjunto, los sitios identificados registraban alrededor de 15 millones de visitas mensuales y más de 5.4 millones de visitantes únicos durante el último año.

Perú lideró operativo internacional contra la piratería digital en cinco países de América Latina

La Operación Lumen reunió al Indecopi con organismos especializados de Brasil, Paraguay, República Dominicana y Ecuador. México participó como país observador a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La coordinación contó además con el respaldo de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI).

La iniciativa buscó interrumpir el funcionamiento de plataformas que difundían contenidos sin autorización y, al mismo tiempo, reducir la exposición de los usuarios a posibles amenazas digitales. Según la información proporcionada por IFPI, el bloqueo de páginas piratas puede disminuir el tráfico hacia servicios ilegales y dirigir parte de los usuarios hacia plataformas musicales con licencia.

El estudio citado por la organización señala que las visitas a servicios legales de música pueden aumentar entre 15% y 50% después del bloqueo de sitios piratas. Asimismo, las páginas relacionadas con suscripciones o actualizaciones de cuentas de pago pueden registrar incrementos de entre 3% y 8%. La Operación Lumen constituye la primera iniciativa internacional de este tipo encabezada por Perú.