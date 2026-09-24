Lima será un "horno" en el verano 2027: Senamhi alerta que sensación térmica alcanzará los 38°C por El Niño

Lima Metropolitana podría alcanzar temperaturas de hasta 36°C en el verano de 2027, según el Senamhi, debido al fenómeno El Niño, que también podría causar sensación térmica de 38°C.

Lima Metropolitana podría alcanzar temperaturas de hasta 36°C en el verano de 2027, según el Senamhi, debido al fenómeno El Niño, que también podría causar sensación térmica de 38°C. Foto: Andina/Composición La República

Lima Metropolitana podría registrar temperaturas de hasta 36°C durante el verano de 2027 debido a las condiciones asociadas al fenómeno El Niño, según las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). En febrero, la sensación térmica podría alcanzar los 38°C debido a la humedad presente en la capital.

El especialista e investigador del Senamhi, Nelson Quispe, señaló que las condiciones actuales hacen probable que Lima supere el récord de 35,2°C registrado en 1998. La temperatura superficial del mar se encuentra 3,5°C por encima de lo habitual, mientras que El Niño podría mantenerse en una fase extraordinaria hasta noviembre o diciembre de este año.

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Lima podría superar su récord histórico de temperatura durante el verano de 2027

El incremento de las temperaturas será uno de los principales efectos de El Niño en Lima durante los próximos meses. De acuerdo con las proyecciones del Senamhi, el mayor registro podría producirse durante febrero, cuando la combinación de temperatura y humedad elevaría la sensación térmica hasta los 38°C.

Las condiciones cálidas también estarán relacionadas con el comportamiento anómalo del mar frente a la costa peruana. Quispe explicó que la temperatura superficial del océano presenta actualmente una diferencia de 3,5°C respecto a sus valores normales. Según el especialista, este escenario se prolongaría hacia noviembre o diciembre.

Senamhi prevé episodios de lluvias intensas en Lima y mayor presencia de precipitaciones en el Rímac

Además del aumento del calor, El Niño favorecerá un incremento de las lluvias y del caudal de los ríos. En la costa norte se esperan las precipitaciones más intensas, mientras que Lima tendría episodios de lluvias durante el verano, aunque el escenario general continuaría caracterizado por un clima seco y una mayor presencia de brillo solar.

El periodo de lluvias intensas en la franja costera abarcaría el primer trimestre de 2027 y se extendería prácticamente durante todo el verano. En Lima, las zonas de la cuenca media del río Rímac, como Chaclacayo y Chosica, figuran entre las áreas que registrarían mayores precipitaciones. Los distritos cercanos al litoral también podrían presentar episodios de lluvia debido a la temperatura del mar y la humedad procedente de los Andes.