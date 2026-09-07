Las provincias afectadas incluyen Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes, además del Callao. | Foto: composición LR/Difusión

Las provincias afectadas incluyen Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes, además del Callao. | Foto: composición LR/Difusión

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que varias zonas del Perú registrarán un aumento de las temperaturas durante el periodo comprendido entre el lunes 7 y el miércoles 9 de setiembre. El incremento será de intensidad moderada a extrema en la costa, mientras que en sectores de la sierra norte y centro alcanzará niveles de moderados a fuertes.

Para este lunes, los valores más elevados se concentrarán en la costa norte, donde las temperaturas máximas podrían llegar a 36 °C. En la costa central se esperan registros de hasta 29 °C y en la costa sur de hasta 29 °C. En tanto, la sierra norte podría alcanzar los 30 °C y la sierra central llegará hasta los 29 °C.

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Temperaturas de hasta 36 °C y aumento de la radiación UV se esperan desde hoy

El escenario previsto por el Senamhi también contempla condiciones de cielo con poca nubosidad cerca del mediodía. Esta situación favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta (UV), principalmente durante las horas centrales del día.

A las altas temperaturas se sumarán vientos que podrían alcanzar velocidades próximas a los 40 kilómetros por hora, con mayor presencia durante la tarde. En la costa norte existe, además, la posibilidad de precipitaciones aisladas, de acuerdo con el pronóstico meteorológico para este periodo.

Las temperaturas máximas previstas para la jornada varían según la zona. En la costa norte oscilarán entre 29 °C y 36 °C; en la costa central, entre 24 °C y 29 °C; y en la costa sur, entre 22 °C y 29 °C. Para la sierra, los valores estarán entre 20 °C y 30 °C en el norte y entre 17 °C y 29 °C en el centro.

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Las altas temperaturas se acompañarán de vientos de hasta 40 km/h y radiación UV elevada, especialmente en horas centrales del día.

Estas son las zonas afectadas por el incremento de temperaturas en Perú

El aviso meteorológico comprende provincias de diez departamentos del país, además de la Provincia Constitucional del Callao. Las jurisdicciones consideradas son las siguientes: