Senamhi alerta por temperaturas de hasta 36 °C en 56 provincias del Perú: conoce las regiones afectadas
El aviso abarca a un total de 10 departamentos peruanos, así como la Provincia Constitucional del Callao, que experimentarán este significativo incremento térmico.
- Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación
- Línea 1 del Metro de Lima oficializa horarios de atención para septiembre de 2026
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que varias zonas del Perú registrarán un aumento de las temperaturas durante el periodo comprendido entre el lunes 7 y el miércoles 9 de setiembre. El incremento será de intensidad moderada a extrema en la costa, mientras que en sectores de la sierra norte y centro alcanzará niveles de moderados a fuertes.
Para este lunes, los valores más elevados se concentrarán en la costa norte, donde las temperaturas máximas podrían llegar a 36 °C. En la costa central se esperan registros de hasta 29 °C y en la costa sur de hasta 29 °C. En tanto, la sierra norte podría alcanzar los 30 °C y la sierra central llegará hasta los 29 °C.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO GHOSTEA A CERIMEDO PERO FOTOS LE RECUERDAN SU PASADO Y BLINDAN A ARRIOLA | ARDE TROYA
PUEDES VER: Nuevas imágenes revelan qué pasó antes del feminicidio y parricidio en Santa Anita: estuvieron en un almuerzo familiar
Temperaturas de hasta 36 °C y aumento de la radiación UV se esperan desde hoy
El escenario previsto por el Senamhi también contempla condiciones de cielo con poca nubosidad cerca del mediodía. Esta situación favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta (UV), principalmente durante las horas centrales del día.
A las altas temperaturas se sumarán vientos que podrían alcanzar velocidades próximas a los 40 kilómetros por hora, con mayor presencia durante la tarde. En la costa norte existe, además, la posibilidad de precipitaciones aisladas, de acuerdo con el pronóstico meteorológico para este periodo.
Las temperaturas máximas previstas para la jornada varían según la zona. En la costa norte oscilarán entre 29 °C y 36 °C; en la costa central, entre 24 °C y 29 °C; y en la costa sur, entre 22 °C y 29 °C. Para la sierra, los valores estarán entre 20 °C y 30 °C en el norte y entre 17 °C y 29 °C en el centro.
PUEDES VER: Detienen a docente acusado de abusar de estudiante de Medicina en la Universidad Científica del Sur
Las altas temperaturas se acompañarán de vientos de hasta 40 km/h y radiación UV elevada, especialmente en horas centrales del día.
Estas son las zonas afectadas por el incremento de temperaturas en Perú
El aviso meteorológico comprende provincias de diez departamentos del país, además de la Provincia Constitucional del Callao. Las jurisdicciones consideradas son las siguientes:
- Áncash: Huaraz, Aija, Bolognesi, Casma, Huarmey, Huaylas, Ocros, Recuay, Santa y Yungay.
- Arequipa: Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y Arequipa.
- Cajamarca: Chota, Contumazá, Cutervo, Jaén, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz y Cajamarca.
- Ica: Chincha, Nasca, Palpa, Pisco e Ica.
- La Libertad: Trujillo, Ascope, Chepén, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Santiago de Chuco, Gran Chimú y Virú.
- Lambayeque: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.
- Moquegua: Mariscal Nieto e Ilo.
- Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sullana, Talara y Sechura.
- Tacna: Jorge Basadre y Tacna.
- Tumbes: Contralmirante Villar, Zarumilla y Tumbes.
- Callao: la Provincia Constitucional del Callao también se encuentra comprendida dentro del aviso.