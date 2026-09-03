¡Hasta 46 °C de sensación térmica! Esta región presentará pico por incremento de temperatura, según Senamhi

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El incremento de la temperatura en Loreto elevará los niveles de sensación térmica, según alertó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El organismo advirtió que la ciudad de Iquitos registrará valores de hasta 36 °C bajo sombra, alcanzando una sensación térmica de hasta 43 °C a la intemperie.

El ente meteorológico también informó que la situación será más crítica en la provincia de Ucayali, donde las mediciones bajo sombra llegarán a los 38 °C, mientras que la sensación térmica en las zonas expuestas al sol bordeará los 46 °C.

TE RECOMENDAMOS KEIKO GHOSTEA A CERIMEDO PERO FOTOS LE RECUERDAN SU PASADO Y BLINDAN A ARRIOLA | ARDE TROYA

Ausencia de precipitaciones acelera periodo de estiaje

El informe de alerta del Senamhi, compartido por el jefe regional del organismo, Marco Paredes, se refiere también al descenso del nivel de los ríos amazónicos que atraviesan las provincias de Requena, Ucayali, Mariscal Ramón Castilla y Maynas.

Según se indica, la falta de lluvias mantiene en constante descenso (estiaje) el caudal de los principales ríos de la región. Uno de ellos es el río Nanay, que registra una cota de 123.21 metros sobre el nivel del mar. Las proyecciones prevén que durante la segunda quincena de setiembre ingrese oficialmente a la alerta hidrológica naranja.

Río Huallaga podría ser situado en alerta roja

La situación de mayor gravedad la atraviesa el río Huallaga, cuyo nivel disminuye a un ritmo de 42 centímetros por día. Este comportamiento situaría al afluente en alerta hidrológica roja en los próximos días, lo que generará severas restricciones en el tránsito fluvial por ser la ruta principal de abastecimiento y transporte de pasajeros entre Yurimaguas e Iquitos.

Ante este escenario, el Senamhi recomendó a los ciudadanos adoptar medidas de protección, como el uso de bloqueador solar y evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación. Además, pidió a los transportistas fluviales tener cuidado durante la navegación ante la progresiva formación de bancos de arena que representan un peligro para las embarcaciones.