EsSalud autoriza acompañamiento permanente de mamás y papás en el Rebagliati, Almenara y Sabogal

EsSalud habilitó el acompañamiento permanente de familiares para pacientes internados en las áreas de hospitalización infantil de los hospitales Guillermo Almenara, Alberto Sabogal y Edgardo Rebagliati, informó la presidenta de la institución, Zulema Tomás. La medida permite que madres y padres permanezcan junto a sus hijos durante su hospitalización.

La disposición forma parte de la política de humanización de la atención en salud promovida por la actual gestión. Tomás explicó que esta medida se aplica mientras EsSalud avanza en la reglamentación de una norma del Ministerio de Trabajo que establece la importancia del acompañamiento de un familiar directo o de una persona elegida por el paciente durante la estancia hospitalaria.

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La presidenta de EsSalud señaló que los padres ya pueden permanecer junto a sus hijos internados en los tres establecimientos mencionados. Según explicó, la cercanía familiar busca evitar que los pacientes permanezcan solos durante su recuperación y forma parte de los cambios planteados para brindar una atención centrada en la persona.

La medida se implementó antes de que concluya la reglamentación de la norma sectorial publicada por el Ministerio de Trabajo. De acuerdo con lo informado por Tomás, la disposición ministerial establece que EsSalud debe desarrollar las reglas para permitir el acompañamiento durante la hospitalización. La funcionaria indicó que la aplicación inicial en las áreas infantiles fue posible por decisión de la nueva gestión.

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Tomás también informó que se dispuso reducir en 75% el personal contratado bajo la modalidad de locación de servicios, debido al déficit financiero de EsSalud. La medida será aplicada después de una evaluación y, según precisó, alcanzará únicamente al personal administrativo y no al personal médico asistencial. A esto se suman problemas de capacidad y funcionamiento en algunos establecimientos.

Entre las dificultades mencionadas figuran la sobrecarga de pacientes en las emergencias y equipos médicos fuera de servicio. En el Rebagliati, según la presidenta de EsSalud, la emergencia cuenta con 159 camas, pero puede atender hasta 400 pacientes, algunos de los cuales esperan en los pasillos. En el Almenara, los cuatro tomógrafos se encuentran inoperativos y se ordenó reparar estos equipos. Además, EsSalud coordina con el Ministerio de Salud acciones conjuntas ante posibles lluvias intensas, inundaciones y huaicos asociados al fenómeno El Niño, incluyendo la posibilidad de compartir personal asistencial en establecimientos con mayor demanda.