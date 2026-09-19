Los pacientes de EsSalud podrán estar acompañados por un familiar directo o persona de confianza durante su hospitalización, según la nueva resolución ministerial.

Los pacientes de EsSalud podrán estar acompañados por un familiar directo o persona de confianza durante su hospitalización, según la nueva resolución ministerial. Foto: Andina/EsSalud

Los pacientes hospitalizados en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) de EsSalud podrán estar acompañados por un familiar directo o una persona de confianza durante su estancia hospitalaria. La disposición fue declarada de interés sectorial por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en el marco de una atención integral, humanizada y centrada en la persona.

La medida está establecida en la Resolución Ministerial N.° 300-2026-TR, publicada en el Diario Oficial El Peruano. La norma encarga a EsSalud establecer y regular las condiciones para el acompañamiento, de acuerdo con las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud (Minsa), autoridad sanitaria nacional.

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EsSalud deberá regular el acompañamiento de familiares durante la hospitalización

La resolución señala que el paciente hospitalizado tiene derecho a contar con la compañía de un familiar o de la persona que elija. Esta disposición busca considerar, además de la atención clínica, las necesidades emocionales y personales de quienes permanecen internados en los establecimientos de EsSalud.

El acompañamiento deberá desarrollarse bajo las normas, directivas, lineamientos y protocolos establecidos por el Minsa. De esta manera, la presencia del familiar o persona de confianza deberá ajustarse a las condiciones sanitarias y de atención que correspondan durante la hospitalización.

Estas son las condiciones y el plazo para aplicar la medida en EsSalud

Para implementar la disposición, EsSalud tendrá que emitir las medidas necesarias dentro de un plazo máximo de 30 días calendario, contado según lo establecido en la resolución ministerial. En ese proceso se deberán definir las reglas que permitan aplicar el acompañamiento en los establecimientos de la institución.

La medida se vincula con el Plan Nacional de Calidad en Salud y Seguridad del Paciente 2026-2030, aprobado por el Minsa, que contempla aspectos como seguridad, efectividad, oportunidad, equidad, integración, eficiencia y atención centrada en las personas. También toma como referencia el Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente 2021-2030 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), orientado a fortalecer la participación del paciente y la seguridad en los servicios de salud. La resolución fue refrendada por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput Moore.