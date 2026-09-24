Sicarios asesinan a policía en retiro en la puerta de su vivienda en Villa El Salvador

De acuerdo con los testigos, el ataque se produjo justo cuando la víctima llegaba a su vivienda. | Composición LR

De acuerdo con los testigos, el ataque se produjo justo cuando la víctima llegaba a su vivienda. | Composición LR

Un policía en retiro, identificado como Jhoel Anderson Zamora Peña, fue asesinado a balazos frente a su vivienda en Villa El Salvador, en un ataque perpetrado por un sicario. El crimen ocurrió en la tercera etapa de la urbanización Pachacámac, cuando el exefectivo llegaba a su inmueble.

De acuerdo con los testimonios recogidos entre los vecinos, una ráfaga de disparos despertó a los residentes de la zona. Al salir de sus viviendas, encontraron al expolicía tendido en la pista y gravemente herido. A su lado, una mujer pedía ayuda desesperadamente para auxiliarlo.

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Ante la gravedad de sus lesiones, los familiares de Zamora Peña lo trasladaron en un vehículo particular hacia un centro de salud cercano. Sin embargo, el personal médico solo pudo certificar su fallecimiento debido a los impactos de bala.

Depincri investiga asesinato de policía en retiro en Villa El Salvador

Las investigaciones para esclarecer el homicidio de Jhoel Anderson Zamora Peña quedaron a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa El Salvador. Los agentes buscan determinar el móvil del crimen e identificar al responsable del ataque.

Como parte de las primeras diligencias, los efectivos policiales recopilaron las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en las viviendas y calles de la tercera etapa de la urbanización Pachacámac.

Según informó América Noticias, el sector cuenta con diversos dispositivos de vigilancia particulares que podrían haber registrado el ataque y la posterior fuga del sicario.

Asimismo, los investigadores recogieron las declaraciones de los vecinos que presenciaron el hecho y de los familiares de la víctima. Las evidencias serán incorporadas a las investigaciones fiscales para contribuir con la identificación del autor del homicidio.

Cámaras de seguridad ayudarían a identificar al sicario

Las grabaciones de las viviendas aledañas al lugar del crimen son examinadas por los agentes policiales para reconstruir la secuencia del ataque contra el expolicía.

El material audiovisual permitiría establecer las características físicas y la vestimenta del sicario, así como identificar la ruta que habría utilizado para escapar tras disparar contra Zamora Peña.

Los investigadores también buscan determinar si el atacante actuó solo o contó con el apoyo de otros sujetos para perpetrar el asesinato.

En tanto, los vecinos de la urbanización Pachacámac expresaron su preocupación por la inseguridad en el sector y manifestaron su disposición a colaborar con las autoridades. La Policía continúa con las diligencias para esclarecer el homicidio y dar con el responsable.