Ollas comunes y comedores populares en la mira de extorsionadores y sicarios

Betsy Mallma, víctima de la extorsión y el sicariato. Foto: Difusión

Betsy Mallma, víctima de la extorsión y el sicariato. Foto: Difusión

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La criminalidad está alcanzando niveles alarmantes al ensañarse directamente contra las ollas comunes y comedores populares. El asesinato de Betsy Rosa Mallma Sarmiento, presidenta de la organización Virgen de Guadalupe en San Juan de Miraflores habría sido una venganza, pues ella fue acribillada por sicarios tras denunciar constantes amenazas de cobro de cupos.

Este panorama de terror, lamentablemente, está afectando la subsistencia de miles de familias vulnerables en Lima Metropolitana y otras regiones del país.

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los delincuentes vienen exigiendo montos fijos como pagos de S/30 mensuales para permitirles operar. Incluso, organizaciones como Juntos Venceremos Esta Lucha, en Villa María del Triunfo, sufrieron ataques con gasolina en sus locales.

Algunas dirigentes sociales han reportado que bandas criminales les dejan balas en los exteriores de los locales para amedrentarlas. Las víctimas señalan que comentarios de las autoridades sobre la entrega de vales de subsidios exponen a las ollas comunes y hacen creer a los extorsionadores que manejan grandes sumas de dinero.

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El foco más crítico llegó el último jueves con el homicidio de la dirigente vecinal en San Juan de Miraflores, aunque en Villa El Salvador, Lurín y Pachacámac los cobros ilegales continúan expandiéndose.

Betsy Rosa Mallma Sarmiento, de 35 años, presidenta de la olla común Virgen de Guadalupe, fue atacada a balazos en el sector Niño Jesús, Nueva Rinconada de Pamplona Alta, San Juan de Miraflores.

Ella era madre de cuatro menores y justo tenía a su bebé de apenas un mes en brazos cuando fue baleada. La pequeña sobrevivió, pero Betsy perdió la vida.

Una familia queda destrozada y cuatro menores quedan sin su madre. El crimen dejó a sus familiares y vecinos sumidos en el dolor.

Tras el homicidio, su hermana, entre lágrimas, lanzó un desesperado pedido a la presidenta Keiko Fujimori. "Usted es madre, póngase la mano al corazón y vea por la seguridad del país".

El caso vuelve a poner en el centro del debate la lucha contra la extorsión, el sicariato y la inseguridad ciudadana.

La senadora Ruth Luque Ibarra dijo que su muerte ocurre en un contexto de creciente inseguridad y violencia que golpea especialmente a las familias más vulnerables. “No podemos permitir que el miedo se convierta en parte de nuestra vida cotidiana”, indicó.

Luque exigió al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que intervenga de inmediato para garantizar la protección y atención integral de sus menores hijos.

Asimismo, exijo al Ministerio del Interior que, a través de la Policía Nacional y las autoridades competentes, realice una investigación exhaustiva que identifique a los responsables para que sean severamente sancionados.

"Betsy merece justicia. Su familia merece respuestas. Y San Juan de Miraflores merece vivir sin miedo", señaló.

Ante el lamentable fallecimiento de Betsy Mallma Sarmiento, el programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se hizo presente para brindar a su familia acompañamiento y apoyo en este momento de profundo dolor.



"Desde el Midis estamos articulando con las instituciones competentes las acciones necesarias para que la familia reciba la atención y ayuda que requiera", indicaron.



