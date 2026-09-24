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Caso Liceo Naval: abogado solicitará la detención preliminar de 3 adultos que viajaban con escolares

La defensa legal de la familia de la víctima señaló que pedirá la medida para el profesor, el entrenador y el conductor del vehículo donde se habría cometido el ilícito, tras la derivación del caso a la Fiscalía Penal de San Borja.

Detención preliminar contra adultos del Liceo Naval
Detención preliminar contra adultos del Liceo NavalComposición LR / Andina
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El abogado de la familia del escolar de 16 años que denunció haber sido víctima de agresión sexual en un bus que trasladaba a estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise anunció que solicitará 48 horas de detención preliminar contra los tres adultos que viajaban en la unidad donde se habría cometido el delito, el pasado 15 de septiembre.

Tras la derivación del caso a la Fiscalía Penal de San Borja, el letrado Jorge Petrozzi señaló que acudirá al despacho fiscal para conocer las diligencias realizadas y solicitar la medida restrictiva contra el profesor, Víctor Muñoz Guerra; el entrenador, Rafael Ludeña Valdivia; y el conductor del vehículo, Juan Apaza Flores.

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Caso Liceo Naval: identifican a los tres adultos que iban en bus durante presunta agresión sexual a menor

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Procedimiento para la detención preliminar

Según explicó, la defensa solicitará la detención preliminar por 48 horas ante el Ministerio Público, cuyo representante deberá evaluar los elementos del caso y, de corresponder, requerir la medida al Poder Judicial. El juez será quien determine si procede la detención y por cuánto tiempo, de acuerdo con los presupuestos legales.

El abogado indicó que hubiera sido preferible que los tres adultos fueran detenidos en flagrancia, como ocurrió con los menores investigados, pero consideró que la demora en la denuncia impidió esa posibilidad. La defensa teme que los involucrados no se pongan a disposición de la justicia, aunque precisó que no tiene indicios de que hayan fugado.

¿Por qué delitos podrían ser investigados los adultos?

Petrozzi explicó que, de manera preliminar, el profesor y el entrenador podrían ser investigados por el delito de violación sexual bajo la modalidad de comisión por omisión, debido a su presunto deber jurídico de impedir la agresión. Además, señaló que evalúan acciones civiles por indemnización contra el colegio y otras instancias involucradas, sin descartar que se investigue una eventual omisión de denuncia.

La presunta agresión sexual contra un escolar de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise es investigada por la Fiscalía y el Poder Judicial de Familia. Seis adolescentes permanecen bajo internamiento preventivo mientras que otros cuatro fueron incorporados como testigos para el desarrollo de las diligencias, según Petrozzi.

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