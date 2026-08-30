Capturan a dos presuntos implicados en asesinato de dirigente de olla común en SJM y hallan arma vinculada a 5 crímenes

Según el documento policial, la víctima fue atacada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta | Composición LR

Según el documento policial, la víctima fue atacada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta | Composición LR

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La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos sujetos que estarían implicados en el asesinato de Betsy Rosa Mallma Sarmiento, dirigente de la olla común Virgen de Guadalupe, ocurrido el viernes 28 de agosto en Nueva Rinconada de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. La intervención fue ejecutada por agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), informó el director de Investigación Criminal, general Víctor Revoredo.

Según explicó el oficial, las investigaciones permitieron establecer una conexión entre el crimen de Mallma Sarmiento y otros homicidios registrados en San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Los casos presentan características similares: las víctimas eran mujeres, los ataques fueron perpetrados con armas de fuego y los autores habrían utilizado motocicletas y cascos para movilizarse y escapar.

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Arma estaría vinculada con cinco homicidios

Uno de los principales elementos obtenidos durante la investigación es la identificación balística realizada al arma presuntamente utilizada en el asesinato de Mallma Sarmiento. De acuerdo con Revoredo, los peritos determinaron que dicha arma también habría sido empleada en el homicidio de Fanny Teresa Visofaya, de 54 años, ocurrido el 17 de julio en Pamplona Alta.

El jefe policial agregó que las pericias permitieron vincular esta arma con un total de cinco casos criminales registrados en sectores de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. La Policía continuará con los análisis para determinar las circunstancias en las que fue utilizada en cada uno de estos hechos.

Durante la intervención de los sospechosos, también fueron incautadas dos armas de fuego. Una de ellas será sometida a las pericias correspondientes para establecer si tiene relación con los homicidios investigados.

Uno de los detenidos pertenecería a una organización criminal

Revoredo señaló que los detenidos fueron ubicados luego del trabajo de inteligencia realizado por los grupos especializados contra el crimen organizado y de homicidios de la PNP.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, uno de los intervenidos sería el autor directo del asesinato de Mallma Sarmiento y pertenecería a una organización criminal que opera en la zona y estaría vinculada con diferentes actividades ilícitas, entre ellas la extorsión en el sector construcción.

La investigación también apunta al entorno criminal de la expareja de la víctima, conocido con el alias de 'El Pollo'. Según la PNP, este sujeto tendría antecedentes y una orden de captura por delitos graves.

En ese sentido, la principal hipótesis policial apunta a que el asesinato habría sido cometido como una posible venganza derivada de conflictos dentro de este entorno criminal. Sin embargo, Revoredo precisó que las investigaciones continúan para determinar el móvil del crimen y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Así ocurrió el asesinato de Betsy Mallma

Betsy Rosa Mallma Sarmiento fue atacada a balazos en los exteriores del local de la olla común Virgen de Guadalupe, ubicado en el sector Niño Jesús, en Nueva Rinconada de Pamplona Alta.

Según los testimonios recogidos tras el crimen, la dirigente se encontraba almorzando con sus familiares cuando salió del establecimiento para buscar a dos de sus hijas, quienes jugaban en la calle. En ese momento, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta se aproximaron y le dispararon en reiteradas ocasiones.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron la huida de los atacantes. La mujer fue trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

La PNP continúa con las diligencias para reunir evidencia científica que permita sustentar la participación de los dos detenidos y determinar si existen otros integrantes de la organización criminal involucrados en el asesinato.