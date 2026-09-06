La víctima aseguró que uno de los asaltantes la amenazó con un arma, mientras los cómplices le sustraían sus pertenencias | Composición LR

La víctima aseguró que uno de los asaltantes la amenazó con un arma, mientras los cómplices le sustraían sus pertenencias | Composición LR

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Una madre de familia fue víctima de un violento asalto cuando caminaba junto a su hija de apenas cuatro años en el asentamiento humano Los Arbolitos, en el distrito de San Juan de Miraflores. El hecho ocurrió cerca de las 3.00 p. m. del último martes, a solo una cuadra de la vivienda de la agraviada.

La mujer se dirigía a su puesto de trabajo cuando fue interceptada por tres delincuentes encapuchados. Según su denuncia, uno de los sujetos portaba un arma de fuego y la amenazó para obligarla a entregar sus pertenencias. El robo se concretó en menos de diez segundos.

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Los hampones se llevaron la cartera de la víctima, en cuyo interior se encontraban las llaves de su vivienda y de su local, tarjetas, un monedero y un teléfono celular. Tras apoderarse de los objetos, los delincuentes le ordenaron que continuara caminando y que no corriera, bajo la advertencia de que le dispararían si intentaba escapar o pedir auxilio. "Ahora, sin correr, porque te voy a disparar", se le escucha decir a uno de los criminales.

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Denuncian otros robos con la misma modalidad

La madre de familia no sería la única víctima de estos delincuentes. Una estudiante universitaria denunció que días antes también fue asaltada por sujetos que habrían actuado bajo una modalidad similar en el mismo sector de San Juan de Miraflores.

La joven contó que fue interceptada cuando regresaba de sus clases. Los delincuentes le robaron sus audífonos, celular y billetera, mientras la amenazaban con dispararle si no se alejaba en silencio o si volteaba para observarlos durante la huida.

Los testimonios de ambas víctimas coinciden en que los asaltantes actúan de manera violenta y utilizan armas de fuego para intimidar a los transeúntes. Los vecinos temen que estos sujetos continúen cometiendo robos en el asentamiento humano.

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Vecinos piden tapiar inmueble abandonado

Los residentes de Los Arbolitos señalaron que una vivienda abandonada de la zona sería utilizada como escondite por los delincuentes después de cometer sus atracos. El inmueble se encuentra, según los vecinos, frente a una caseta de serenazgo del distrito.

La pareja de la mujer asaltada señaló que acudieron a la comisaría para reportar el hecho; sin embargo, cuestionó la falta de presencia de patrulleros en los alrededores del asentamiento humano.

Ante esta situación, los residentes pidieron que el serenazgo incremente sus rondas de vigilancia y que se adopten medidas para impedir que el inmueble abandonado sea utilizado como guarida. Entre sus principales pedidos está el tapiado de los accesos de la propiedad para evitar que sea invadida y utilizada por delincuentes.