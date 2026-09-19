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Sociedad

“Iremos a todas las instancias”: la familia de la víctima del Liceo Naval Almirante Guise señala que el ataque no quedará impune

El Ministerio Público investiga la denuncia que involucra a varios menores. La tía del adolescente sostiene que el escolar llegó a casa con lesiones evidentes tras el incidente ocurrido durante un traslado escolar.

La familia de un estudiante de 16 años denuncia una agresión sexual durante un traslado escolar en el Liceo Naval Almirante Guise y promete seguir con acciones legales.
La familia de un estudiante de 16 años denuncia una agresión sexual durante un traslado escolar en el Liceo Naval Almirante Guise y promete seguir con acciones legales.Foto: Panamericana/Andina/Composición LR
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La familia de un estudiante de 16 años que denunció una presunta agresión sexual durante un traslado escolar en el Liceo Naval Almirante Guise anunció que continuará con las acciones necesarias para esclarecer el caso. La denuncia involucra a varios menores y permanece bajo investigación del Ministerio Público.

La tía del adolescente sostuvo que el escolar llegó a su vivienda con lesiones después del incidente. Además, puso en duda que los adultos responsables del traslado no hubieran identificado lo ocurrido dentro del vehículo, pese a que, según su versión, dos docentes y el conductor se encontraban en el bus.

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Familiar cuestiona la actuación de los adultos durante el traslado en el bus del Liceo Naval

La presencia de personal adulto durante el recorrido fue uno de los puntos cuestionados por la familiar. En una entrevista hecha por Panamericana explicó que, mientras el grupo se encontraba en el vehículo, una de las acompañantes estaba atendiendo a otro estudiante ubicado en la zona delantera. Para la tía, esa situación no explicaría que el episodio denunciado hubiera pasado inadvertido.

La familiar también describió las condiciones en las que el adolescente habría regresado a casa tras lo sucedido. Señaló que tenía lesiones en diferentes partes del cuerpo y afirmó: “Sus piernas, su cintura. Su cuerpecito estaba golpeado”.

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Familia denuncia antecedentes de bullying y reclama medidas tras el caso del escolar

La tía también se refirió a situaciones previas que, de acuerdo con su testimonio, el adolescente habría experimentado dentro del colegio. Indicó que existían antecedentes de bullying y violencia, aunque explicó que el menor no le había contado esos episodios como hechos que considerara particularmente graves en ese momento.

La familiar cuestionó además la comunicación posterior con la institución y afirmó que, hasta la entrevista realizada el 18 de septiembre, ningún representante de los estudiantes involucrados se había contactado con su familia. Frente a ello, aseguró que continuarán con las acciones legales: “Vamos a ir a todas las instancias posibles para que esto no quede impune, para que esto no quede archivado”.

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