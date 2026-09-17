Fiscalía investiga presunta agresión sexual contra menor de 16 años en colegio Liceo Naval en San Borja

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició una investigación preliminar tras recibir una denuncia por una presunta violación sexual en agravio de un estudiante de 16 años, quien habría sido víctima de los hechos por parte de otros menores de edad de quinto año de secundaria de un centro educativo ubicado en San Borja.

El fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández dispuso una serie de diligencias urgentes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Entre las primeras medidas se encuentra la toma de declaración del adolescente agraviado mediante Cámara Gesell, procedimiento especializado para recoger el testimonio de menores de edad en un entorno protegido.

Asimismo, la Fiscalía ordenó recabar las declaraciones de los diez menores retenidos en flagrancia, quienes permanecen en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre.

Las diligencias fiscales continuarán con otras actuaciones destinadas a establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y esclarecer la participación de los menores involucrados.

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