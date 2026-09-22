Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVO

Exclusivo: revelan detalles de cómo se planeó el asesinato de la China Polo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Exjefe de Migraciones advierte que mafia de tráfico de drogas ya funcionaba en el Jorge Chávez: "Protocolos de seguridad siguen vulnerándose"

El exfuncionario cuestiona el cumplimiento de los protocolos de seguridad y la entrada limitada de autoridades a espacios gestionados por privados, lo que podría poner en riesgo a los pasajeros.

El exjefe de Migraciones, Boris Potozén, denunció una presunta red de introducción de droga en equipajes en el aeropuerto Jorge Chávez, revelando que estos casos no son recientes.
El exjefe de Migraciones, Boris Potozén, denunció una presunta red de introducción de droga en equipajes en el aeropuerto Jorge Chávez, revelando que estos casos no son recientes.Foto: Andina/Composición La República
google iconLa República en Google

El exjefe de Migraciones, Boris Potozén se pronunció sobre las denuncias de una presunta red dedicada a introducir droga en equipajes dentro del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Según señaló, este tipo de hechos no sería reciente y ya se habría presentado en el antiguo terminal aéreo.

Las declaraciones se produjeron luego de un reportaje de Cuarto Poder que expuso la presunta participación de trabajadores de la empresa Talma en la manipulación de maletas dentro de áreas restringidas. Potozén sostuvo que estos espacios cuentan con protocolos de seguridad y acceso limitado, pero advirtió que podrían estar siendo vulnerados por organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas.

Video destacado

PERIODISMO EN CRISIS TRAS ASESINATO DE CHINA POLO, LEIVA SE SALVA Y MARCO SIFUENTES EN ARDE TROYA

Puedes ver

Noveno retiro AFP vuelve al Congreso ante posible crisis por Fenómeno El Niño: ¿cuánto sería el monto?

lr.pe

Boris Potozén señala vulneraciones de seguridad en las zonas restringidas del Jorge Chávez

De acuerdo con el exfuncionario, las áreas donde se habría producido la manipulación de equipajes no son de acceso público y están destinadas exclusivamente a personal autorizado. En ese contexto, consideró relevante investigar cómo personas vinculadas a redes delictivas logran ingresar y operar dentro de estos espacios sin ser detectadas durante los controles establecidos.

Potozén también señaló que la situación genera preocupación por la posibilidad de que los pasajeros resulten afectados sin conocer que sus equipajes fueron manipulados. Según explicó, el problema estaría relacionado con el incumplimiento de protocolos destinados a resguardar las maletas durante el proceso previo al embarque de los viajeros.

Puedes ver

Mafia en el Jorge Chávez: trabajadores del aeropuerto colocaban droga en maletas de pasajeros

lr.pe

Exjefe de Migraciones cuestiona los controles y el acceso de autoridades a áreas administradas por privados

El exjefe de Migraciones sostuvo que la responsabilidad inicial sobre la seguridad de los espacios restringidos corresponde a los operadores que administran dichas instalaciones. En el caso señalado, identificó a Talma como la empresa que tiene competencia sobre la zona donde se habrían producido los hechos expuestos en el reportaje periodístico.

Potozén además explicó que la Policía y la Fiscalía no pueden ingresar libremente a determinadas áreas administradas por empresas privadas, debido a las condiciones de acceso establecidas. Según indicó, las autoridades pueden depender de autorizaciones del operador o de información obtenida mediante investigaciones, además de los registros de las cámaras y otros equipos de seguridad instalados en el aeropuerto.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gobierno Regional Ayacucho convoca a empresa privada financista y supervisora para Obras por Impuestos

Leonardo DiCaprio pagó US$1,75 millones por una isla deteriorada del Caribe: así busca transformar sus 42 hectáreas

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima

Sociedad

Temblor hoy en Perú: último sismo del martes 22 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP

Madre de víctima de Liceo Naval pide a padres de menores liberados no volver a declarar: "Pueden aparecer nuevas pruebas"

Amazonía concentra las cifras más altas de embarazos en niñas y adolescentes: Loreto y Ucayali triplican el promedio nacional

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima

JEE Lima Centro archiva proceso contra Rafael López Aliaga por propaganda engañosa

Sicario Luis Obispo: “Todo fue dirigido desde Lima por Ronald Toro”