Detienen a conductor de cúster sin autorización y sin licencia en Los Olivos | Foto: Captura RPP.

Detienen a conductor de cúster sin autorización y sin licencia en Los Olivos | Foto: Captura RPP.

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Un conductor de una cúster que brindaba servicio de transporte público de manera informal fue detenido en Los Olivos luego de escapar de una intervención con pasajeros a bordo. El hombre huyó por la avenida Alfredo Mendiola hasta que la congestión vehicular le impidió continuar su recorrido y lo obligó a abandonar la unidad para intentar escapar a pie.

El hecho ocurrió el jueves 27 de agosto y quedó registrado por las cámaras de seguridad del distrito. Tras descender del vehículo, el conductor corrió por la zona, pero agentes del Serenazgo de Los Olivos lo persiguieron y lograron detenerlo cerca de la intersección de los jirones Carlos Augusto Salaverry y Santa Cruz de Pachacútec.

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De acuerdo con las imágenes difundidas del incidente, el hombre condujo varios metros para evadir a las autoridades pese a que llevaba pasajeros en la unidad. Finalmente, quedó bajo custodia para las diligencias correspondientes.

Detectan varias irregularidades

Durante las diligencias posteriores, se comprobó que la cúster prestaba el servicio de transporte público sin autorización. Además, según informó ATV, el conductor, cuya identidad no fue revelada, no contaba con licencia de conducir.

La unidad tampoco tenía SOAT, según la información difundida sobre el caso. El intervenido, de nacionalidad venezolana, fue trasladado a la Comisaría PNP Sol de Oro, donde continuarán las investigaciones.