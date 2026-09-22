Congreso: reportan a ciudadanos exigiendo ingresar a la Comisión de Constitución para audiencia pública

A minutos de que empezara la audiencia ciudadana de la Comisión de Constitución, cerca de una decena de ciudadanos protestaba y exigía su ingreso a las afueras del edificio Santos Atahualpa del Congreso de la República.

Los manifestantes señalaron que fueron invitados por diversas agrupaciones políticas, entre ellas Fuerza Popular. Sin embargo, aseguraron que se les comunicó que el aforo de la sala ya habría sido superado. Ante este aviso, exigieron que se les permita ingresar y participar en la audiencia. "Venimos acá para que nos tengan aquí, afuera", se escucha decir a una de las ciudadanas que se manifestaba.

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Unos minutos después de las 3.30 p. m. —hora prevista para el inicio de la sesión—, la audiencia ciudadana comenzó bajo la presidencia de la congresista de Juntos por el Perú, Gianina Avendaño. Heber López (Obras) ocupa el cargo de secretario, mientras que Fernando García (Partido del Buen Gobierno) ejerce la vicepresidencia.

La presidenta de la Comisión de Constitución llegó al lugar con media hora de retraso. A su llegada, saludó a los representantes presentes de distintas agrupaciones políticas, entre ellos Roxana Rocha y Frank Krklec, de Renovación Popular; Rossana Alayza, de Buen Gobierno; y Jaime Abensur, de Fuerza Popular.

El programa está dividido en tres paneles: el primero, dedicado a analizar el pedido de facultades en materia indígena y ambiental; el segundo, en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana; y el tercero, en materia laboral.