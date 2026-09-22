Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVO

Debate por Lima: ¿Qué dejaron los cruces entre Bruce, Susel, Urresti y Belmont? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Chiclayo: papa León XIV visitará el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo montado en una mula

Además, la Diócesis de Chiclayo anunció que prepara una variada lista de platillos de la gastronomía lambayecana para el disfrute del sumo pontífice durante su visita.

Robert Prevost solía montar mulas durante su trabajo pastoral en Chiclayo
Robert Prevost solía montar mulas durante su trabajo pastoral en ChiclayoFoto: Difusión
google iconLa República en Google

Con el paso de los días y con la fecha pactada para el arribo del papa León XIV al Perú cada vez más cerca, se van conociendo nuevos detalles de los preparativos que tiene la Diócesis de Chiclayo para esta visita tan especial. El objetivo de la institución eclesiástica es hacer sentir al sumo pontífice nuevamente en casa y para ello apelarán a situaciones que fueron cotidianas cuando Robert Prevost era obispo.

Puedes ver

¡Es oficial! Vaticano publica agenda del papa León XIV en Perú: estas son las actividades que cumplirá

lr.pe

Visitará Zaña montado en una mula

En diálogo con la prensa, el obispo de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, anunció que se ha previsto que el santo padre haga su ingreso al Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, ubicado en el distrito de Zaña, montado sobre una mula; tal y como solía hacerlo en aquellas largas jornadas de labor pastoral en las zonas más alejadas de Lambayeque. Precisamente, uno de aquellos episodios es el que quedó grabado para la eternidad en una conocida fotografía.

Video destacado

EXCLUSIVO: REVELAN DETALLES DE CÓMO SE PLANEÓ EL ASESINATO DE LA CHINA POLO |ARDE TROYA CON OXENFORD

"El papamóvil será usado para lugares específicos: en la explanada de las pampas de Pimentel, para saludar a los miles de fieles, y también estará en Santa Cruz (Cajamarca). Ambas serán misas multitudinarias. Para Zaña estamos pensando en conseguir la mula que lo caracterizó y que es conocida por todo el mundo. Ahí estarán los hermanos de Incahuasi y otros lugares esperándolo para que haga su gran entrada como misionero", reveló el sacerdote.

La visita del papa León XIV a Zaña (situada a casi una hora de distancia de la ciudad de Chiclayo) está prevista para el sábado 14 de noviembre a las 5.30 p. m. Allí Prevost encabezará la clausura del año jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

Robert Prevost solía montar mulas durante su trabajo pastoral en Chiclayo

Robert Prevost solía montar mulas durante su trabajo pastoral en Chiclayo

Su reencuentro con la gastronomía lambayecana

De igual manera, Farfán Córdova dio a conocer que se ha planificado una lista de variados platillos de la gastronomía lambayecana para el disfrute del santo padre, donde destacará el cabrito a la chiclayana y el arroz con pato, preparados con el característico zapallo loche. La labor de preparar estos alimentos ha sido encomendada a la cocinera del Obispado, quien conoce bien los gustos del papa, pues trabajó con él por casi una década cuando era obispo.

"Desde la Diócesis se está viendo (los preparativos) para que el santo padre pueda probar los platos que le gustaban. Él está bastante saludable y come todo lo que le pongan en la mesa, más si es un cabrito o un arroz con pato. La cocinera que ha estado aquí siempre (en el Obispado) conoce sus gustos. Él es súper sencillo. La cocinera se preparará y esforzará para darle sus gustos", apuntó.

El regreso del papa León XIV a Chiclayo marca un hito histórico para la fe católica peruana, debido a la cercanía y el cariño del sumo pontífice para con esta tierra. Su llegada a esta localidad está programada para el viernes 13 de noviembre y permanecerá aquí hasta la mañana del domingo 15, cuando le toque partir para seguir su viaje por el territorio nacional.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima

Párroco de Santa Cruz ante la visita de León XIV a Cajamarca: “Prometió volver, pero jamás imaginamos que como Papa”

Robbie Williams en Perú: su película biográfica, nuevo disco y posible setlist en Lima

Sociedad

Párroco de Santa Cruz ante la visita de León XIV a Cajamarca: “Prometió volver, pero jamás imaginamos que como Papa”

Milagros Leiva pide "perdón de rodillas" tras revelar en vivo el nombre de menor agredido sexualmente

Milagros Leiva: Minjusdh advierte sanciones por difundir información de menores sin consentimiento

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima

Condenan a 6 años de prisión a Miguel Torres, exasesor del CNM, por favorecer a César Hinostroza

Presentan moción de interpelación contra ministro de Educación por cambios en el currículo escolar y cuestionadas designaciones