Chiclayo: papa León XIV visitará el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo montado en una mula

Con el paso de los días y con la fecha pactada para el arribo del papa León XIV al Perú cada vez más cerca, se van conociendo nuevos detalles de los preparativos que tiene la Diócesis de Chiclayo para esta visita tan especial. El objetivo de la institución eclesiástica es hacer sentir al sumo pontífice nuevamente en casa y para ello apelarán a situaciones que fueron cotidianas cuando Robert Prevost era obispo.

Visitará Zaña montado en una mula

En diálogo con la prensa, el obispo de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, anunció que se ha previsto que el santo padre haga su ingreso al Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, ubicado en el distrito de Zaña, montado sobre una mula; tal y como solía hacerlo en aquellas largas jornadas de labor pastoral en las zonas más alejadas de Lambayeque. Precisamente, uno de aquellos episodios es el que quedó grabado para la eternidad en una conocida fotografía.

Video destacado EXCLUSIVO: REVELAN DETALLES DE CÓMO SE PLANEÓ EL ASESINATO DE LA CHINA POLO |ARDE TROYA CON OXENFORD

"El papamóvil será usado para lugares específicos: en la explanada de las pampas de Pimentel, para saludar a los miles de fieles, y también estará en Santa Cruz (Cajamarca). Ambas serán misas multitudinarias. Para Zaña estamos pensando en conseguir la mula que lo caracterizó y que es conocida por todo el mundo. Ahí estarán los hermanos de Incahuasi y otros lugares esperándolo para que haga su gran entrada como misionero", reveló el sacerdote.

La visita del papa León XIV a Zaña (situada a casi una hora de distancia de la ciudad de Chiclayo) está prevista para el sábado 14 de noviembre a las 5.30 p. m. Allí Prevost encabezará la clausura del año jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

Robert Prevost solía montar mulas durante su trabajo pastoral en Chiclayo

Su reencuentro con la gastronomía lambayecana

De igual manera, Farfán Córdova dio a conocer que se ha planificado una lista de variados platillos de la gastronomía lambayecana para el disfrute del santo padre, donde destacará el cabrito a la chiclayana y el arroz con pato, preparados con el característico zapallo loche. La labor de preparar estos alimentos ha sido encomendada a la cocinera del Obispado, quien conoce bien los gustos del papa, pues trabajó con él por casi una década cuando era obispo.

"Desde la Diócesis se está viendo (los preparativos) para que el santo padre pueda probar los platos que le gustaban. Él está bastante saludable y come todo lo que le pongan en la mesa, más si es un cabrito o un arroz con pato. La cocinera que ha estado aquí siempre (en el Obispado) conoce sus gustos. Él es súper sencillo. La cocinera se preparará y esforzará para darle sus gustos", apuntó.

El regreso del papa León XIV a Chiclayo marca un hito histórico para la fe católica peruana, debido a la cercanía y el cariño del sumo pontífice para con esta tierra. Su llegada a esta localidad está programada para el viernes 13 de noviembre y permanecerá aquí hasta la mañana del domingo 15, cuando le toque partir para seguir su viaje por el territorio nacional.