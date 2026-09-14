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Vivienda de 4 pisos colapsada de basura en Los Olivos: vecinos piden rescate urgente para más de 20 mascotas atrapadas en el interior

Un representante de la Unión de Animalistas informó que algunos gatos tienen heridas graves y problemas de salud, además de estar en estado de gestación. La dueña aceptó entregarlos en adopción.

Se solicita hogares temporales y apoyo para rescatar a estas mascotas, ya que refugios no tienen capacidad.
Se solicita hogares temporales y apoyo para rescatar a estas mascotas, ya que refugios no tienen capacidad. | Foto: composición LR
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Vecinos de un sector de Los Olivos expresaron su preocupación por la situación de una vivienda de cuatro pisos donde permanecen más de 20 gatos, dos perritas y un conejo. El inmueble presenta una gran acumulación de residuos y los animales permanecen expuestos a basura, excretas y condiciones insalubres.

El caso ha motivado un pedido de ayuda para retirar a las mascotas del lugar y brindarles atención. Según Erika Yarhuamán, representante de la Unión de Animalistas —organización que acudió a la vivienda—, varios ejemplares presentan heridas, problemas de salud y pulgas, además de haber gatas preñadas. Asimismo, la propietaria habría aceptado entregarlos en adopción.

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Más de 20 gatos y dos perritas viven entre basura y requieren atención veterinaria urgente

De acuerdo con las personas que conocen el caso, en la vivienda hay 20 gatos, divididos entre 10 hembras y 10 machos. Algunos presentan problemas en la piel y lesiones, mientras que una de las gatas tendría una herida de gravedad que requiere atención veterinaria. También se reportó que varias hembras están preñadas debido a la falta de control reproductivo.

Las dos perritas son hembras de tamaño grande y, según lo explicado durante el reporte, necesitan permanecer separadas de otros perros y de los gatos. Ambas presentan una gran cantidad de pulgas. En el inmueble también permanece un conejo de nueve años que requiere evaluación veterinaria. Las mascotas no contarían con espacios adecuados para hacer sus necesidades, por lo que estas se acumulan en el suelo. Además, se señaló que algunos gatos murieron anteriormente y que 10 habrían fallecido por envenenamiento.

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Los animales, expuestos a basura y desechos, requieren atención veterinaria urgente debido a heridas y problemas de salud.

Los animales, expuestos a basura y desechos, requieren atención veterinaria urgente debido a heridas y problemas de salud.

Vecinos buscan hogares temporales y apoyo para rescatar a los animales de la vivienda

El principal pedido de quienes intervienen en el caso es conseguir hogares temporales para trasladar a las mascotas. Los refugios y albergues consultados no tendrían capacidad disponible, por lo que se solicita la participación de personas que puedan recibir a los animales mientras se realizan sus tratamientos y se busca una alternativa definitiva.

La propietaria habría mostrado disposición para que los gatos y perros sean dados en adopción. Paralelamente, familiares han colaborado anteriormente con la limpieza de la vivienda, aunque el problema vuelve a presentarse. Durante el reporte también se señaló que la mujer necesita asistencia especializada debido a la situación que atraviesa. Para canalizar donaciones de alimento, apoyo económico o ayuda física para los animales, se indicó como contacto el número 9585731 y la cuenta de TikTok “Cosip Adoption”.

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