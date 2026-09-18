Claudia Rheineck: "La música debería ser un derecho"

La música de Los Prisioneros, Charly García, Natalia Lafourcade, Mercedes Sosa, Calle 13 y Silvio Rodríguez se escuchará en el Gran Teatro Nacional este sábado y domingo, interpretadas por Voces del Sol, el coro peruano considerado uno de los mejores del mundo. América es la nueva propuesta dirigida por Claudia Rheineck. “Es una obra que habla sobre emigrar, sobre irse. La elección de los temas la hicimos con una encuesta entre el equipo, los maestros y los chicos”, nos dice la maestra y fundadora del proyecto.

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El repertorio incluirá Por qué no se van de Los Prisioneros y Hasta la raíz de Lafourcade. “Tengo una anécdota porque pusimos un reel de nuestra versión coral y ella ha reaccionado a nuestro video y nos ha comentado. Ha dicho que se le puso piel de gallina y que se había conmovido muchísimo”. En el video de la versión del clásico de la banda chilena, el coro de niños recrea el sonido de la lluvia. El reel se volvió viral y fue comentado en la televisión de ese país. “No te imaginas la cantidad de gente que nos escribe aún. Tiene más de 30 millones de visualizaciones. Es una locura”.

En 2024, Voces del Sol quedó en el tercer lugar del mundial de coros ‘Sing for Gold - The World Choral Cup’. “Siempre nos hemos propuesto subir la valla, pero en el sentido de mejorar como artistas siempre, con desafíos que nos hagan crecer como personas. América les está dando una perspectiva distinta y están viendo más allá de su entorno. Están viendo la problemática social”.

Claudia Rheineck se formó en el Conservatorio de Música y dedicó su carrera a la enseñanza. Empezó el proyecto en un espacio reducido. “Ahora algunos llegan con chofer y otros llegan en micro, pero acá en el coro todos están, digamos, bajo el mismo manto que es la música”, comenta. “Yo tenía una vocación por la enseñanza desde niña. Entonces, empecé con algunos niños que me habían seguido del colegio donde trabajaba. Eran siete u ocho niños en el garaje de una casa y así empezó a crecer. Ese año grabamos el primer disco”.

Rheineck sostiene que, en general, todos deberían tener la oportunidad de acercarse a las artes. “La música debería ser un derecho. Todos deberían acceder”.

En una sociedad tan polarizada, ¿hacia dónde apunta América?

Todas las familias peruanas deberían tener la oportunidad de poder ver la obra, ¿no? TV Perú nos ha ofrecido grabarla para pasarla a nivel nacional, pero no hemos podido coincidir con las fechas. Es una linda travesía en un barco que representa lo que todos anhelamos tener: una sociedad más justa. Siempre digo que el coro es como un Perú pequeñito, perfecto, porque vienen de todos lados, escuchan música y se hacen amigos. El coro también te enseña a escuchar, a tener paciencia y a aceptar las diferencias. Al final, el trabajo colectivo es el que hace que logres llegar a donde quieres.

Estás pensando en ellos como ciudadanos.

Sí. Me encanta poder darles estos golpes de realidad, porque quiero que crezcan con esta visión de poder hacer algo más donde estén cuando sean profesionales.

¿Te parece que han demostrado que no solo lo mediático funciona?

Bueno, empezamos sin auspicios y sin una intención mediática y mira todo lo que se puede hacer. El próximo año nos vamos a otra competencia en julio, en Austria. Vamos a estar en la competencia con todos los coros que han sido campeones en algún momento. Esperamos llevar a 50 o 55 niñas y niños. Ojalá que se pueda porque dentro del coro tenemos muchas y muchos chicos de bajos recursos. Para ir a Barcelona fue Dios y su ayuda lograr subir a todo el coro al avión. Entonces, no es fácil.❖