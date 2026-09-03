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Condenan a 30 años de prisión a sujeto por asesinato de policía durante persecución en Los Olivos

El efectivo fue abatido mientras perseguía a Jesús Chanchamire y su compañero, acusados de extorsionar a un comerciante en agosto de 2025. El sentenciado reconoció su responsabilidad y deberá pagar más de S/200.000 de reparación civil.

Policía fue asesinado durante persecución en Los Olivos
Policía fue asesinado durante persecución en Los Olivos | Composición LR / Domingo al Día
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El Poder Judicial condenó a 30 años de prisión efectiva al ciudadano venezolano Jesús Alberto Chanchamire Ibarra (27) por ser coautor del delito de homicidio calificado en agravio del suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Juan Carlos Díaz Chapoñán. El asesinato ocurrió durante una persecución que realizó el agente en el distrito de Los Olivos, en agosto de 2025.

Según el Ministerio Público, el uniformado falleció tras recibir impactos de bala mientras perseguía junto a dos de sus colegas a Chanchamire y su compañero, señalados de intentar extorsionar a un comerciante por inmediaciones de las avenidas Palmeras y Naranjal. Por estos hechos, a Jesús Chanchamire también se le imputaron los delitos de tentativa de homicidio calificado por los otros dos efectivos y extorsión en agravio de un comerciante.

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Policía murió durante persecución en Los Olivos

Durante la persecución a Jesús C. (conductor) y Romuald Nochie (copiloto), quienes se desplazaban en una moto, el efectivo Díaz los llegó a alcanzar, pero de inmediato recibió varios disparos en su contra de parte de Nochie, lo que le provocó la muerte. El copiloto también disparó contra los otros dos policías que los perseguían.

En su huida, el hoy sentenciado y su acompañante se despistaron y continuaron a pie para escapar de los uniformados. Sin embargo, uno de los agentes alcanzó al extranjero en la calle Las Prensas, en el distrito de Independencia, donde fue detenido y conducido a la dependencia policial.

Sentenciado admitió su responsabilidad y deberá pagar más de S/200.000

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos (Cuarto Despacho) precisó que la condena se obtuvo mediante la conclusión anticipada, en la que Jesús C. admitió su responsabilidad penal en los hechos. Asimismo, como parte del fallo, se logró que el órgano judicial imponga el pago de S/223.000 de reparación civil a favor de los agraviados.

En tanto, la acción penal contra Romuald Nochie se extinguió debido a su fallecimiento, registrado en enero de 2026.

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